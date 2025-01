Carros mais caros: 17 modelos já aumentaram de preço em 2025; veja quais

Perto dos primeiros 20 dias de 2025, cerca de 17 carros de oito marcas já estão mais caros. Honda, Volkswagen, Jeep, Ram, Fiat, Toyota, Chevrolet e Nissan só esperaram a virada do ano para aumentar os preços, que em alguns casos podem chegar a quase R$ 9 mil extras.

O reajuste chega para carro que foi lançado há um mês e vai até modelo que, inclusive, já saiu de linha. UOL Carros agora traz um resumo dos aumentos até aqui. Confira:

Honda

A japonesa iniciou o ano com aumento de preço em dois modelos: HR-V e City. No SUV, o reajuste foi de até R$ 2.700. A versão de entrada EX saiu de R$ 154.000 para R$ 156.100. No caso da EXL, o acréscimo de R$ 2.600 levou o valor para R$ 163.700. Todas estão trazem o motor 1.5 flex aspirado de 126 cv e 15,5 kgfm de torque.

Já as variantes com o 1.5 turbo a gasolina de 177 cv e 24,5 kgfm são as que carregam os maiores aumentos. A Advance agora custa R$ 192.700 (+R$ 2.600) e a topo de linha Touring, que já havia ultrapassado os R$ 200.000, chega a R$ 204.200 (+R$ 2.700).

Reestilizado em outubro do ano passado, a linha City já virou a tabela e só as versões LX do hatch e sedã ficaram intactas em R$ 117.500. Já as EX subiram R$ 4.500, a EXL, R$ 4.000 e a Touring, R$ 4.300.

O hatch é oferecido nas versões LX (R$ 117.500), EX (R$ 129.500), EXL (R$ 137.200) e Touring (R$ 146.700). O sedã por sua vez, é um pouquinho mais caro em algumas opções: LX (R$ 117.500), EX (R$ 130.500), EXL (R$ 138.200) e Touring (146.700).

Chevrolet

Com menos de um mês de mercado, o recém-lançado Equinox a combustão teve um acréscimo de quase R$ 9.000 em ambas as versões, Active e RS. As duas opções que custavam, no lançamento, R$ 267.000, agora não saem por menos de R$ 275.790.

O SUV médio, lançado em dezembro, tem ambas as configurações com motor 1.5 turbo a gasolina e injeção direta de 177 cv de potência e 28 kgfm de torque. A diferença é apenas estética: uma com pegada mais esportiva e outra mais aventureira.

Nissan

A Nissan chegou em 2025 com aumento de preço em sua dupla de sedãs importados do México, que ficou até R$ 2.800 mais cara. O compacto Versa quebra a barreira dos R$ 140.000 e chega a R$ 141.490 na topo de linha Exclusive.

A opção abaixo, SR, lançada no ano passado, teve um reajuste de R$ 2.200 e agora custa R$ 127.390. A opção acima, Advance, seguiu o mesmo aumento e saiu de R$ 120.490 para R$ 122.690. A única configuração que não teve reajuste foi a de entrada, Sense, de R$ 115.690.

Já o Sentra é comercializado em apenas duas versões. A Advance foi reajustada em R$ 2.500 e passa a custar R$ 166.790. A topo de linha, no entanto, aumentou R$ 2.800 na tabela e agora flerta com os R$ 190.000: custa exatos R$ 188.490. Ambas trazem o motor 2.0 aspirado flex e diferem somente quanto o acabamento bem como a lista de itens de série.

Volkswagen

A VW não economizou e reajustou a tabela de nada menos que três modelos neste começo de ano: Nivus, T-Cross e Virtus. Vamos começar pelo SUV cupê, reestilizado em novembro do ano passado e que ficou até R$ 4.000 mais caro. A alta é puxada pela opção Comfortline, que pulou de R$ 139.990 para R$ 143.990. Já a Highline custa R$ 160.790, acréscimo de R$ 3.300.

No lado do SUV compacto, apenas uma configuração não teve aumento. A de entrada, Sense, fica nos R$ 119.990. As demais ficaram até R$ 3.800 mais caras. O T-Cross é vendido ainda na 200 TSI (R$ 152.490), Comfortline (R$ 167.790) e Highline (R$ 184.490). Com exceção da topo de linha, que vem com o 1.4 turbo de 150 cv, todas as outras configurações são equipadas com 1.0 turbo.

Já o Virtus ficou mais caro em cinco das seis versões comercializadas — a exceção é a de entrada Sense. Quem quiser adquirir o sedã compacto precisará desembolsar até R$ 3.000 a mais que em 2024. O três volumes parte de R$ 105.990 na Sense e vai até os R$ 161.990 da Exclusive. A linha ainda traz a 170 TSI MT (116.990), 170 TSI AT (R$ 119.990), R$ 137.990 (Comfortline) e Highline (R$ 148.990).

Jeep

Além de perderem potência em razão da nova lei de emissões que passou a vigorar em 2025 (Proconve L8), o trio da Jeep composto por Renegade, Compass e Commander mudaram (bem) de preço. O aumento chega a R$ 8.400 em alguns casos.

Agora com 176 cv (e não mais 185 cv) nas configurações com motor 1.3 turbo, o SUV compacto ainda perdeu uma versão, a Night Eagle. E, com exceção da opção de entrada, toda a linha agora traz um extra no preço.

No caso do Renegade, o maior aumento chega a R$ 5.000. O modelo é vendido na T270 (R$ 118.290), Altitude (R$ 152.990), Longitude (R$ 171.990), Sahara (R$ 179.990), Trailhawk 4x4 (R$ 179.990) e Willys (R$ 185.990).

Já o Compass carrega um acréscimo na tabela de até R$ 6.400. O reajuste só não chegou na esquecida versão híbrida plug-in conhecida como 4xe, que se mantém como a mais cara e custa R$ 347.300. Fora isso, o utilitário médio oferece as versões Sport (R$ 186.990), Longitude (R$ 208.990), Limited (R$ 227.990), Série S (R$ 247.990), Overland (R$ 272.990) e Blackhawk (R$ 291.990).

Por fim, o Commander teve reajuste de R$ 6.000 nas três primeiras versões: Longitude cinco lugares (R$ 227.990), Longitude sete lugares (R$ 236.990) e Limited (R$ 253.990). A Overland com motor a gasolina teve um acréscimo de R$ 7.000 e agora custa R$ 276.990. Já a mesma opção motor diesel estacionou nos R$ 305.990.

A Overlando com o novo 2.0 turbo Hurricane de 272 cv, por sua vez, subiu R$ 7.770, saindo de R$ 311.290 para R$ 318.990. A Blackhawk com o mesmo motor é a recordista de aumento: saiu de R$ 327.590 para R$ 335.990 (+R$ 8.400).

Ram

A Rampage quase fez as vendas da marca duplicaram em 2024 frente ao ano anterior. E todo sucesso tem seu preço (aumentado). A picape começa 2025 com R$ 4.000 extras na tabela de todas as configurações.

As equipadas com motor 2.2 turbodiesel de 200 cv custam R$ 265.990 (Rebel) e R$ 272.990 (Laramie). Já as 2.0 turbo a gasolina de 272 cv saem por R$ 264.990 (Rebel), R$ 277.990 (Laramie) e R$ 295.990 (R/T).

A exceção na lista é a recém-lançada opção de entrada Bighorn, anunciada em dezembro por R$ 237.990 que teve seu valor inalterado.

Toyota

O último ato do Yaris no Brasil foi ficar mais caro. Hatch e sedã tiveram as últimas unidades fabricadas em 2024, mas os carros que restam nos estoques estão mais caros. A versão de entrada, XL, em ambas as carrocerias teve um acréscimo de R$ 4.700 na etiqueta de preço: saiu de R$ 104.190 para R$ 18.890.

Já a configuração XS do hatch agora sai por R$ 117.490 (+R$ 1.300), mesmo preço do Yaris Sedan (que não teve alteração). Por outro lado, a opção mais cara XLS teve um reajuste de R$ 2.600 em ambas as carrocerias e custam R$ 128.900 (hatch) e R$ 133.790 (sedã).

Fiat

A marca italiana reajustou a tabela do hatch Argo em até R$ 3.000. Mas nem todas as versões aumentaram de preço. Caso da Endurance 1.3 manual, que ficou nos R$ 89.990. É o mesmo valor da 1.0 MT, que antes custava R$ 86.990.

Já a Drive 1.0 com câmbio manual foi de R$ 88.990 para R$ 91.990. Quem também teve R$ 3.000 de acréscimo foi a Drive 1.3 CVT, que foi a R$ 101.990.

A aventureira Trekking permaneceu em R$ 96.990 na opção manual, mas encareceu na automática, que passou de R$ 102.990 para R$ 105.990.

