UE e México concluíram a modernização do seu acordo bilateral global

A União Europeia anunciou, nesta sexta-feira (17), que o bloco e o México concluíram as negociações para modernizar seu acordo bilateral global, que começaram em 2016.

"Finalizamos a modernização do nosso acordo global com o México. Esta é uma oportunidade real de desbloquear novas oportunidades para nossos negócios e consumidores, e fortalecer nossa segurança econômica", anunciou o comissário europeu do Comércio, Maros Sefcovic, na rede X.

O anúncio ocorre apenas três dias antes da posse do novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que já ameaçou impor tarifas a mexicanos e europeus.

Em um comunicado, a Comissão Europeia, braço Executivo da UE, disse que o acordo define "uma estrutura ambiciosa e moderna para aprofundar e ampliar o diálogo político, a cooperação e as relações econômicas entre a UE e o México".

De acordo com o comunicado, o acordo aumentará as oportunidades econômicas para ambas as partes, "incluindo o potencial de crescimento das exportações agroalimentares da UE para o México".

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse na declaração que busca "aprofundar ainda mais nossa cooperação, beneficiando enormemente nossos povos e economias".

"Os exportadores da UE ganharão novas oportunidades comerciais, incluindo nossos agricultores e empresas agroalimentares", disse ele.

"Espero trabalhar com a presidente [Claudia] Sheinbaum para cumprir a promessa deste acordo", acrescentou.

O comércio entre a UE e o México em 2023 atingiu 82 bilhões de euros (cerca de 84 bilhões de dólares ou 406 bilhões de reais na cotação da época), enquanto o comércio bilateral de serviços totalizou 22 bilhões de euros em 2022 (22,6 bilhões de dólares ou 118 bilhões de reais na cotação da época).

De acordo com a UE, o braço comercial do acordo ofereceria às empresas europeias acesso aos contratos do governo mexicano em igualdade de condições com as empresas locais.

Na declaração da UE, Sefcovic disse que o acordo "quebraria barreiras comerciais e impulsionaria o investimento, apoiando a criação de empregos e a prosperidade em ambos os lados".

A ministra das Relações Exteriores da UE, Kaja Kallas, disse: "Entramos em uma nova era em nossa parceria estratégica com o México".

ahg/an/aa/dd

© Agence France-Presse