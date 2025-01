Quem são e em que estado de saúde se encontram os primeiros reféns que serão libertados pelo Hamas

O presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou nesta quarta-feira (17) que dois cidadãos franco-israelenses, Ofer Kalderon e Ohad Yahalomi, estão entre os 33 reféns que serão libertados pelo Hamas na primeira fase da trégua. O gabinete de segurança de Israel deu sinal verde para o acordo de trégua com o Hamas, que ainda precisa ser aprovado pelo governo. A libertação dos reféns prevista na primeira fase do acordo deve começar no domingo (19).

Não há confirmação se todas as 33 pessoas listadas estão vivas ou qual é o estado de saúde delas, caso estejam.

Entre os nomes divulgados, estão duas crianças, Kfar e Ariel Bibas, de dois e cinco anos. O destino delas é incerto, pois o Hamas anunciou a morte delas em Gaza meses atrás, embora essa informação nunca tenha sido confirmada. A mãe das crianças também aparece na lista. Ao todo, dez mulheres estão entre os 33 nomes, além de homens, incluindo três octogenários.

Mas o gabinete de segurança de Israel ainda precisa votar a favor do acordo, após a conclusão dos últimos detalhes antes da prometida libertação dos reféns. Segundo o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, as autoridades israelenses estão reunidas desde o início da manhã desta sexta-feira (17) para discutir o tema.

A trégua, anunciada nesta quarta-feira pelo Catar e pelos Estados Unidos, deverá entrar em vigor no domingo. A reunião do gabinete de segurança, iniciada nesta sexta-feira, será seguida por um conselho de ministros entre hoje e sábado.

A decisão ocorre após garantias sobre a libertação dos reféns, segundo o gabinete do premiê israelense. Netanyahu conseguiu maioria a favor do acordo, apesar da oposição de ministros da extrema direita de Israel.

Segundo o governo, as primeiras libertações devem ocorrer no domingo. O Fórum das Famílias dos Reféns confirmou a informação do enviado especial da RFI a Tel Aviv, Nicolas Falez, nesta sexta-feira. Uma lista oficial com 33 nomes foi divulgada, com reféns que serão libertados por etapas como parte do acordo de cessar-fogo. As famílias envolvidas foram informadas diretamente pelo governo israelense.

Incertezas sobre o estado dos reféns

Os dois franco-israelenses mantidos reféns em Gaza também estão nesse grupo. O presidente francês, Emmanuel Macron, confirmou a informação, mas há incerteza sobre se eles ainda estão vivos. Ofer Kalderon e Ohad Yahalomi são pais de família do kibutz Nir Oz, cujos filhos foram libertados durante a trégua de novembro de 2023.

Ainda não se sabe em que ordem os reféns serão libertados. A previsão é que sejam liberados em pequenos grupos, com intervalos de vários dias, em troca de palestinos detidos em Israel. Além dessa primeira lista de 33 nomes, o total de pessoas mantidas pelo Hamas na Faixa de Gaza, vivas ou mortas, chega a 98.

Conflito continua apesar do acordo

Apesar do anúncio de trégua mediado pelo Catar e pelos Estados Unidos, as forças israelenses continuam os bombardeios na Faixa de Gaza. Desde quarta-feira, os ataques aéreos deixaram mais de cem mortos, segundo os serviços de emergência palestinos.

(RFI com agências)