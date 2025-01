Prefeitura apaga fotos de Doria e Haddad e troca por link da gestão Nunes

A Prefeitura de São Paulo apagou fotos sobre o trabalho dos ex-prefeitos Fernando Haddad e João Doria e substituiu os registros por links sobre a gestão de Ricardo Nunes (MDB).

O que aconteceu

Imagens começaram a ser removidas do site ainda em 2024. Os registros das gestões do agora ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que foi prefeito pelo PT, e de João Doria, ex-prefeito tucano que compôs chapa com Bruno Covas, foram apagados do site da prefeitura. Segundo um ex-funcionário da Secretaria de Comunicação, a pasta é sempre a última a saber que alguém deu uma ordem para apagar as fotos.

O UOL analisou 125 textos do primeiro ano do mandato de Haddad —todas as fotos foram removidas. Os textos mantiveram links para 173 fotos, mas nenhuma foto da gestão do petista é encontrada quando se clica nesses endereços.

Fotografias publicadas na gestão de Fernando Haddad na Prefeitura de São Paulo foram removidas do site Imagem: Site da Prefeitura de São Paulo

Fotos de Doria prefeito também foram removidas. O UOL analisou 94 textos publicados durante a gestão do tucano, em janeiro de 2017 —26 galerias de fotos foram apagadas e outras 52 fotografias foram removidas das publicações. Apenas as fotos da posse do ex-tucano, em 1º de janeiro, foram preservadas.

Galerias de fotos e registros da gestão de João Doria foram apagados do site Imagem: Prefeitura de São Paulo

Redirecionamentos levam a conteúdo da gestão Nunes

Endereços que levavam às fotografias foram substituídos por informações sobre serviço funerário. A concessão da gestão de cemitérios e crematórios se tornou um problema para a gestão depois que concessionárias aumentaram os valores para a realização de sepultamentos. O preço do caixão subiu de R$ 157 para R$ 695.

Links para fotos de gestões anteriores redirecionam para informações sobre serviço funerário Imagem: Prefeitura de São Paulo

Por determinação do ministro do STF Flavio Dino, a prefeitura teve que retomar valores. Após ação do PCdoB, o STF analisa a constitucionalidade da concessão das gestões de cemitérios. No link que substitui as fotos das gestões anteriores, a prefeitura mostra o passo a passo para contratar o serviço funerário na capital paulista e a tabela de políticas tarifárias das concessionárias.

O que diz a prefeitura?

Prefeitura não explicou o motivo das remoções. O UOL procurou a gestão Nunes para questionar por que as fotos foram apagadas e alguns links foram direcionados para um texto sobre o serviço funerário. Também questionou de quem partiu a decisão para essas mudanças. A prefeitura não respondeu essas perguntas.

Em vez disso, informou o passo a passo para fazer buscas no site, após uma atualização implementada em abril de 2024. Dentre as melhorias, afirmou, está "uma ferramenta de busca moderna e de acordo com os padrões utilizados por grandes portais de pesquisa, como Google e Bing". "A nova funcionalidade permite que os usuários realizem buscas em todo o acervo de artigos e documentos utilizando expressões avançadas com operadores de pesquisa, como aspas (" "), sinal de mais (+) e sinal de menos (-). Para a busca de fotos referentes a algum ex-prefeito, basta inserir o nome da pessoa de interesse entre aspas para que o sistema retorne o conteúdo que corresponda exatamente a essa expressão", disse.

Após a resposta da prefeitura, o UOL fez novas buscas no site. As fotos das gestões e Doria permaneciam apagadas.