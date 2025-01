Lista de aprovados no vestibular Enem-USP 2025 já está disponível; confira

A Fuvest divulgou às 12h desta sexta-feira (17) a lista de aprovados da primeira chamada do processo seletivo Enem-USP 2025 para ingresso nos cursos de graduação na Universidade de São Paulo.

O que aconteceu

O resultado pode ser encontrado no site da Fundação ou a lista pode ser acessada aqui. O Enem-USP é uma das formas de entrar na Universidade e considera as notas dos estudantes no Exame Nacional do Ensino Médio.

Aprovados devem realizar pré-matrícula virtual a partir da segunda-feira (20). Esta etapa deve ser feita pela página até as 12h da terça-feira (21). Depois, é necessário fazer a efetivação da matrícula, que vai de 24 de fevereiro a 26 de fevereiro. Segunda chamada será na próxima sexta (24).

Fuvest afirmou que a opção de ingresso teve ''número expressivo de inscritos'' neste ano. "São mais de 106 mil candidatos. Nesse ano tivemos pouca movimentação entre as carreiras. Acreditamos que a maior parte dos inscritos está confiante com as escolhas que fizeram e as notas que tiraram", falou Gustavo Monaco, diretor da Fuvest e professor da Faculdade de Direito da USP.

Como é a seleção pelo Enem-USP?

Implementado em 2023, o processo seletivo oferece 1.500 vagas para cursos de graduação na USP. Destas, 684 são reservadas para candidatos na modalidade de AP (Ampla Concorrência), 512 para estudantes EP (provenientes de Escola Pública) e 304 para estudantes PPI (Pretos, Pardos e Indígenas).

A seleção dos candidatos é por classificação de acordo com a pontuação obtida no Enem do ano de 2024. O candidato concorrerá apenas com aqueles que tenham optado pelo mesmo curso e período no processo seletivo Enem-USP 2025.

Total de vagas para este ano é de 11.147. Além das oferecidas pelo sistema Enem-USP, a Universidade oferece chance de ingresso pelo vestibular da Fuvest e pelo Provão Paulista.