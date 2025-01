Wall St tem leve baixa após fortes ganhos na véspera

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street tinham leve baixa nesta quinta-feira, depois de fortes ganhos na sessão anterior, mesmo com um lote de resultados extraordinários dos principais bancos, enquanto os investidores avaliavam dados para projetar a trajetória de cortes na taxa de juros este ano.

O Morgan Stanley subia 1,6% depois que o credor disse que seus lucros aumentaram, impulsionados por uma onda de acordos no quarto trimestre, enquanto o Bank of America recuava 0,2% em negociações instáveis. O segundo maior banco do país previu um aumento na receita de juros em 2025.

"Um toque regulatório mais leve daria início à capacidade de aumentar os dividendos e fazer recompras para alguns dos grandes bancos", disse Art Hogan, estrategista-chefe de mercado da B Riley Wealth.

Entretanto, "algumas dessas notícias positivas foram antecipadas ontem, de modo que há pouco espaço para mais alta (nas ações)", acrescentou Hogan.

Na sessão anterior, os índices de Wall Street registraram seu maior salto diário desde 6 de novembro, depois que dados indicaram que o núcleo da inflação ao consumidor nos EUA desacelerou e três dos maiores bancos do país divulgaram resultados excelentes.

O índice de bancos do S&P 500 e o índice de bancos regionais superaram o desempenho dos principais índices de Wall Street até agora em janeiro, já que os investidores preveem um ambiente de negócios favorável para o setor sob o governo do presidente eleito Donald Trump.

Das 28 empresas do S&P 500 que divulgaram os lucros do quarto trimestre até quarta-feira, 82,1% superaram as estimativas, de acordo com dados compilados pela LSEG.

O Dow Jones caía 0,17%, a 43.148,37 pontos. O S&P 500 tinha queda de 0,05%, a 5.947,09 pontos, enquanto o Nasdaq Composite recuava ou 0,28%, a 19.455,65 pontos.

Seis dos 11 setores do S&P 500 subiam, liderados pelo setor de serviços públicos, com alta de 0,7%, enquanto as ações do setor de consumo discricionário perdiam 0,6%.

(Reportagem Johann M Cherian, Medha Singh, Shashwat Chauhan e Sukriti Gupta)