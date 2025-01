São Paulo entra em estado de atenção para alagamentos; 39 mil estão sem luz

A Prefeitura de São Paulo informou na tarde de hoje (16) que todos os bairros da capital estão em estado de atenção para alagamentos com as chuvas que atingem a cidade.

O que aconteceu

Chuva vem do interior e atinge principalmente Zonas Sudeste e Sul da capital. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas, também chove bastante na região do ABC Paulista.

Trânsito está bloqueado por alagamento no Minhocão. Além desse, cidade tem mais cinco pontos intransitáveis: um na Zona Norte, na Rua Antonio Munhoz Bonilha, e quatro na Zona Sul, sendo dois deles em pontos diferentes da Avenida Santo Amaro, um na Avenida das Nações Unidas e um na Avenida Vitor Manzini.

39,9 mil pessoas estão sem luz na cidade, diz boletim da Enel. Bombeiros reportaram 12 quedas de árvores e duas enchentes.

Município tem mais de 650 km de congestionamento. A região com mais trânsito é Zona Sul, com 223 km, seguido da Zona Oeste, com 172 km de lentidão. A Zona Leste tem 141 km; a Norte tem 104 km, e o Centro de São Paulo tem 36 km de congestionamento. As informações são da CET.

Carro caiu em córrego em Osasco. O motorista foi levado ao hospital pelos Bombeiros, que mobilizaram três equipes para a ocorrência.

Veículo ficou ilhado em córrego em Osasco Imagem: Reprodução/Brasil Urgente

Tendência é de chuva para os próximos dias. A previsão de amanhã (17) é de chuvas intermitentes desde a madrugada, também com potencial de alagamentos. No sábado (18), deve chover pouco, sem riscos de alagamentos.