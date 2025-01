CE: Noiva universitária de prefeito desiste de cargo após reportagem do UOL

A noiva do prefeito de Moraújo (CE), Ruan Lima (PSD), desistiu do cargo de secretária de Saúde do município, após a repercussão do caso revelado pelo UOL. Letícia Luna, 25, é estudante de medicina e cursa o último ano da graduação.

O que aconteceu

A prefeitura informou ao UOL que a noiva "declinou do convite por causa da carga horária do curso". O bacharel em enfermagem Iramar Moreira, que havia sido indicado como número 2 de Leticia Luna, assume a função.

Lima anunciou a noiva como chefe da Saúde do município em uma rede social e na cerimônia de posse. A publicação foi apagada da rede social do prefeito. "Quero agradecer à secretária de saúde, minha noiva, Letícia", disse Ruan Lima, ao citar o primeiro escalão da prefeitura, durante a posse.

A universitária chegou a agradecer a indicação ao comentar a publicação. A noiva afirmou, em uma rede social, que trabalharia "em prol do nosso melhor para a população moraujense, visando uma saúde mais humanizada, tendo como base nossos princípios fundamentais do SUS [Sistema Único de Saúde]" e "com Deus sempre a nos guiar".

O slogan da prefeitura é: "Um novo tempo". Na posse, o prefeito mencionou os parentes ao falar sobre o "time" que iria auxiliá-lo: "Eu não prometi nenhuma secretaria. Fiz questão de colocar pessoas técnicas para me ajudar", afirmou.

O pai do prefeito é o empresário Alex Lima, a quem ele se refere como "braço direito". "É meu secretário de Relações Institucionais, pessoa da minha confiança. Junto comigo, vai fazer história dentro do município", disse Ruan, na cerimônia. A secretaria tem como missão "captar projetos e recursos" junto aos governos estadual e federal.

Após a reportagem, a prefeitura declarou que o pai e a noiva doariam os salários ao município. Os rendimentos não foram divulgados mesmo com questionamentos da reportagem. A remuneração de Alex Lima vai financiar, segundo a prefeitura, "projetos sociais, como a construção de moradias populares".

A prefeitura também disse que as nomeações estavam de acordo com a legislação. "A sra. Letícia Luna, estudante do último período de medicina, primeira-dama do município, foi nomeada secretária de Saúde com o propósito de contribuir para a melhoria dos serviços públicos", informou o município. Agora, a assessoria da prefeitura alega que a noiva não chegou a ser nomeada.

No sábado (11), Ruan Lima disse ter sido "alvo de ataques pela mídia nacional". "Em nenhum momento escolhi pessoas incompetentes; todas as nomeações foram feitas com o objetivo de aprimorar a administração de Moraujo", escreveu em uma rede social, ao lado de uma foto dele com a noiva.