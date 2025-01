BC do Japão deve elevar juros até março; maioria dos analistas prevê alta em janeiro

Por Satoshi Sugiyama

TÓQUIO (Reuters) - O Banco do Japão elevará a taxa de juros novamente em uma das duas reuniões deste trimestre para 0,50%, segundo uma ampla maioria de economistas entrevistados pela Reuters, sendo que a maior parte está inclinada a uma alta em janeiro.

Os resultados mostram a determinação do Banco do Japão em dar mais passos em direção a uma política monetária normal após anos de configurações radicalmente frouxas, elevando os juros mesmo com a maioria de seus pares globais ainda inclinados a cortes.

Em uma pesquisa de 8 a 15 de janeiro divulgada nesta quinta-feira, quase todos os economistas pesquisados, 59 de 61, disseram que o banco central japonês elevará os custos dos empréstimos para 0,50% até o final de março.

Entre os 32 que esperam um aumento neste trimestre e especificaram o mês, pouco menos de dois terços, 20, disseram que será na reunião de 23 e 24 de janeiro, enquanto o restante disse que será em março.

Desde que as autoridades mantiveram os juros inalterados em dezembro, analistas vêm especulando sobre quando o Banco do Japão elevará os juros novamente, dada a incerteza sobre os salários domésticos e os planos econômicos do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump.

O presidente do banco central japonês, Kazuo Ueda, e o vice Ryozo Himino disseram nesta semana que a instituição debaterá a possibilidade de aumentar os juros em sua próxima reunião.

O forte impulso dos salários domésticos e as novas pressões de preços sustentam a hipótese de um aumento em janeiro, disse Ayako Fujita, economista-chefe para o Japão da JPMorgan Securities.

"Se a posse do novo presidente dos EUA não causar uma grande turbulência no mercado, adiar o aumento da taxa de juros até março é visto como um aumento excessivo do risco de volatilidade do mercado", disse Fujita.

Na semana passada, o Banco do Japão disse que os aumentos salariais estão se difundindo por empresas de todos os tamanhos e setores, sinalizando que as condições para um aumento de juros no curto prazo continuam se estabelecendo.

Tendo abandonado os juros negativos em março de 2024, o banco central japonês aumentou a taxa de curto prazo para 0,25% em julho e tem sinalizado que aumentará os juros novamente se os salários e os preços evoluírem de acordo com as projeções e levarem à convicção de que o Japão atingirá de forma duradoura uma inflação de 2%.

Todos, com exceção de um dos 22 economistas que responderam a uma pergunta extra, disseram que é mais provável que a inflação no Japão suba mais do que suas previsões este ano do que menos.