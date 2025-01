Aluno mata professora e colega de classe em ataque com faca em escola na Eslováquia

PRAGA (Reuters) - Um aluno matou uma professora e uma colega de classe com faca e feriu outra colega em uma escola secundária no norte da Eslováquia nesta quinta-feira, disseram autoridades.

Várias equipes de emergência foram enviadas para a escola em Spisska Stara Ves, onde duas pessoas foram encontradas mortas e uma terceira foi levada ao hospital com ferimentos de gravidade média, disse a porta-voz dos serviços de emergência Danka Capakova à Reuters.

Os serviços de emergência disseram que as vítimas tinham 51 e 18 anos, ambas mulheres, e a ferida é uma garota de 18 anos.

As três pessoas agredidas eram uma professora e duas colegas de classe, afirmou o ministro do Interior, Matus Sutaj Estok, no Facebook.

"O aluno de 18 anos suspeito de cometer um ato grave em Spisska Stara Ves foi detido pouco tempo depois do incidente", disse a polícia anteriormente no Facebook.

Estok, o ministro da Educação e o chefe de polícia foram até o local do ataque em Spisska Stara Ves, uma cidade de cerca de 2.000 pessoas na fronteira polonesa, 376 km a nordeste da capital Bratislava.

Violência grave é rara na Eslováquia, uma nação centro-europeia de 5,4 milhões de habitantes. O país ficou chocado em maio passado quando o primeiro-ministro Robert Fico foi baleado em uma tentativa de assassinato.

"Nenhum problema no mundo pode ser resolvido com uma faca ou qualquer outra arma", disse o presidente Peter Pellegrini em um comunicado.

(Reportagem de Jason Hovet e Jan Lopatka)