Cuidado, prefeito: mesmo sem vírus, água do mar não deve ser bebida

O prefeito do Guarujá, Farid Madi (Podemos), bebeu a água do mar para reforçar a segurança para os banhistas após o surto de virose nos municípios do litoral paulista. A atitude, no entanto, é arriscada e pode trazer problemas sérios para a saúde.

Quais os riscos de tomar água do mar

Consumo de água não potável pode até matar. Mesmo que a água do mar não esteja contaminada, ela não é ideal para consumo. Agentes infecciosos, responsáveis por diversos tipos de doenças, conseguem se desenvolver na água.

Existem diversos tipos de doenças transmitidas por água não tratada. Amebíase, infecção de intestino causado por amebas; cólera, infecção bacteriana aguda que causa até 143 mortes por ano no mundo; esquistossomose, causada por contato com larvas de vermes; e hepatite A, inflamação no fígado que causa diversos sintomas, como febre e pele amarelada, são algumas delas.

Água do mar pode causar desidratação. Beber a água salgada causa o desequilíbrio de alguns eletrólitos, como sódio e potássio, do nosso corpo. Por um processo chamado "osmose", a água presente nas nossas células são "roubadas" por essa água salgada, causando uma desidratação rápida. Se a pessoa é um náufrago, por exemplo, e está consumindo essa água por necessidade, esse "roubo" de água das células que causa a desidratação pode levar ao óbito em dois dias.

Surto de virose começou nas festas de fim de ano

Turistas e moradores lotaram o sistema de saúde do litoral em busca de atendimento médico. Os principais sintomas apontados foram diarreia, vômitos, dores intensas na barriga e náuseas.

Norovírus foi identificado nos exames. Conforme a SES-SP (Secretaria de Estado de Saúde) amostras coletadas no Guarujá e em Praia Grande continham o vírus, mas a origem da contaminação permanece desconhecida.

Vídeo em que prefeito bebe água do mar foi publicado no último domingo (12). A ida à praia ocorreu após protestos da rede hoteleira do município, que alega baixa nas reservas durante o mês de janeiro, após casos de virose, falta de água e arrastões no litoral paulista.

Madi diz que água não está contaminada. Levantamento da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) aponta duas praias do Guarujá como impróprias para banho: Perequê e Enseada. Outras dez praias do município estão liberadas, como a de Pitangueiras, onde o prefeito bebeu a água.

"Venham para cá, vocês vão ser muito bem recebidos", disse ele antes de beber a água do mar. Madi fala sobre os hotéis do município no vídeo publicado em suas redes sociais e mostra que levou a família para curtir o final de semana.