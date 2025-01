Presidente afastado da Coreia do Sul publica carta e defende lei marcial

O presidente afastado da Coreia do Sul, Yoon Suk-Yeol, publicou nas redes sociais nesta quarta-feira (15) uma carta escrita à mão e dirigiu-se ao povo sul-coreano após ser preso enquanto enfrenta um processo de impeachment.

O que aconteceu

O texto foi escrito por Yoon no início deste ano e publicado apenas nesta quarta. O político, que tentou aplicar lei marcial em dezembro do ano passado, foi detido ontem pela polícia depois de passar semanas se recusando a colaborar com as investigações e comparecer às audiências.

Na carta, ele alega que a lei marcial era uma medida legítima. Assim como já havia afirmado anteriormente, Yoon disse acreditar que se tratava de uma providência para investigar suspeitas de fraude eleitoral. Por isso, não poderia ser considerada traição, segundo ele.

Em relação à recente crise política, a resistência ao meu governo e as tentativas de enfraquecer o Estado de Direito, enfrentei desafios que testaram nossa democracia. A manipulação de eleições e o enfraquecimento do sistema de justiça são ameaças que precisamos enfrentar com coragem. Yoon Suk-Yeol

O presidente falou que passou muito tempo refletindo sozinho após seu afastamento. Ele acrescenta ainda que, nos dois últimos anos e meio de gestão, muitas vezes foi difícil tomar decisões em meio a desafios na segurança, na economia e em reformas sociais.

Lamento não ter sido mais sábio e não ter ouvido mais as pessoas em algumas situações. Ao refletir sobre o período da campanha e os dois anos e meio após a posse, lembro-me de cada cidadão que confiou e apoiou meu governo. Yoon Suk-Yeol

Como foi a prisão

Policiais deixaram residência presidencial com Yoon Suk-Yeol. Mais de três mil agentes foram mobilizados para garantir a prisão do presidente. As informações são da agência de notícias sul-coreana Yonhap.

Presidente critica circunstâncias da prisão. "É deplorável que o procedimento tenha sido realizado de forma coercitiva com um mandado inválido", disse Yoon Suk-Yeol a jornalistas enquanto era conduzido pelos agentes.

Investigadores tiveram de usar escadas para entrar em residência presidencial. Membros da segurança de Yoon usaram veículos para criar barricadas em torno do edifício. Quando os policiais conseguiram atravessar as barreiras, tiveram de entrar em conflito com advogados e membros do partido de Yoon, que tentaram bloquear o acesso das autoridades à residência presidencial.

O vice-diretor da Agência de Segurança Nacional, Kim Seong-hoon, também foi preso, segundo o jornal sul-coreano Chosun. Ele é acusado de não atender a pedidos da polícia para colaborar nas investigações contra o presidente.

Manifestantes favoráveis e contrários a presidente se reuniram em torno de residência presidencial. Cerca de 8,7 mil favoráveis a Yoon se reuniram perto da residência oficial, dizendo que "estão com o presidente" e que a prisão é ilegal. Enquanto isso, pouco mais de 200 opositores se juntaram, aplaudiram a polícia e pediram para os apoiadores do presidente que não interfiram na execução do mandado de prisão.

Esta foi a segunda tentativa de prender o presidente afastado. No dia 3 de janeiro, autoridades estiveram na residência oficial para cumprir um mandado de prisão contra Yoon Suk Yeol, mas guardas presidenciais e as tropas militares da Coreia do Sul impediram a detenção.

Próximos passos

Yoon já foi submetido a uma primeira rodada de interrogatório. Segundo a agência de notícias Yonhap, autoridades prepararam um questionário de mais de 200 páginas para o presidente, que permaneceu em silêncio e recusou ser gravado.

Depois do interrogatório, os investigadores devem solicitar um mandado de prisão ou liberá-lo. Durante a custódia, ele será mantido no centro de Detenção de Seul, em uma cela solitária de cerca de 6,5 metros quadrados.

Questões de segurança interna e nível de cortesia estão sendo discutidas. Segundo a imprensa sul coreana, como nunca houve um caso em que um presidente em exercício tenha sido detido num centro de detenção, as autoridades estão deliberando sobre o tipo de tratamento a ser oferecido.

Tentativa de impor lei marcial e processo de impeachment

Yoon está sendo investigado criminalmente por insurreição devido a sua tentativa fracassada de impor a lei marcial em 3 de dezembro. A decisão surpreendeu a Coreia do Sul e provocou o primeiro mandado de prisão para um presidente em exercício. Em 14 de dezembro, a Assembleia Nacional suspendeu Yoon da presidência.

Político também enfrenta um julgamento de impeachment que começaria a ser julgado hoje na corte sul-coreana. O presidente afastado, no entanto, tem resistido a contribuir com as investigações e não compareceu ao tribunal nesta terça, o que fez o início dos trabalhos serem adiados. Seus advogados alegaram "preocupações com a segurança e possíveis incidentes".

Processo deve durar até meados de junho. Medida pode resultar na saída definitiva do líder ou na devolução de seus poderes.

*Com Reuters e RFI