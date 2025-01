Porto Velho chega ao 2º dia sem transporte público após ataques de facção

A Prefeitura de Porto Velho informou que o transporte coletivo continua paralisado na cidade nesta quarta-feira (15). Uma série de ataques incendiários a ônibus fez com que o serviço fosse interrompido na tarde de terça-feira.

O que aconteceu

Decisão da prefeitura segue uma solicitação do Sitetuperon (Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Transporte Urbano de Passageiros do Estado de Rondônia). Sindicato afirmou que a medida é necessária para "garantir a segurança dos trabalhadores e usuários, uma vez que as ameaças de novas ações criminosas ainda são iminentes."

Ao menos três veículos foram incendiados entre a segunda (13) e terça-feira (14) na capital de Rondônia. Todos os ônibus em circulação em Porto Velho foram recolhidos no início da tarde de terça-feira (14).

Força Nacional deve chegar na quinta-feira

Ministério da Justiça e Segurança Pública irá enviar agentes da Força Nacional para Porto Velho. Em nota, o ministério afirmou que a primeira parte do efetivo partirá nesta quarta-feira, com previsão de chegada na quinta-feira (16). A segunda parte deverá chegar à cidade na sexta-feira (17).

Tropas ficarão na capital de Rondônia pelo período inicial de 90 dias. Não foi divulgada a quantidade de agentes que serão deslocados.

Prefeito solicitou ajuda estadual

Prefeito de Porto Velho solicitou ajuda ao governo estadual nesta terça-feira. Em um ofício endereçado ao governador Marcos Rocha (União Brasil), Leonardo Moraes (Podemos) pediu que seja garantido o direito de ir, vir e permanecer do cidadão portovelhense.

Considerando a recente onda de ataques, com incêndios de alguns ônibus, realizado por facções criminosas, que causaram danos ao patrimônio utilizado para execução de serviços públicos essenciais, e que, em razão disso, o Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Transporte Urbano de Passageiros do Estado de Rondônia (Sitetuperon) determinou o recolhimento de toda a frota de ônibus para garantir a integridade física dos trabalhadores, afetando o serviço público de transporte coletivo, vimos, por intermédio do presente, solicitar, com urgência, a adoção de providências dos Órgãos de Segurança Pública para garantir um excepcional aumento do contingente de agentes e veículos para monitoramento das principais vias públicas e rotas do transporte coletivo Leonardo Moraes, prefeito de Porto Velho

UOL entrou em contato com a Secretaria de Estado de Segurança, Defesa e Cidadania de Rondônia e aguarda um retorno.

Grupos criminosos estariam por trás dos ataques, segundo prefeito

De acordo com o prefeito de Porto Velho, os ataques teriam sido realizados por "facções criminosas". Moraes atribui os ataques a uma reação dos criminosos após uma facção que atua na cidade virar alvo de uma grande operação.

Criminosos estariam reagindo a uma operação na zona leste de Porto Velho. De acordo com autoridades locais, a Polícia Militar deflagrou uma operação contra criminosos que estariam expulsando moradores de apartamentos populares cedidos pelo governo rondoniense para alugá-los.

A PM cercou um residencial popular com mais de 15 mil habitantes para identificar suspeitos. No fim de dezembro, a polícia montou bloqueios nos acessos ao residencial para identificar possíveis integrantes do grupo criminoso.

Segundo o balanço policial, a ação resultou em 70 apartamentos retomados e entregues à gestão estadual. Drogas e armas também teriam sido apreendidas durante a operação.