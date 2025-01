Pix: Recuo do governo pode ser ainda pior que medida mal comunicada

Do UOL

Numa vitória da desinformação, o governo revogou o ato normativo que alterava as regras de fiscalização da Receita Federal sobre transações financeiras, após a repercussão negativa envolvendo o Pix. Se havia alguma dúvida de que há um problema de comunicação no Executivo, acredito que ela tenha se dissipado.

Raquel Landim resume a questão assim: "Um vídeo do deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) derrubou a resolução do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre o Pix, e expôs o desafio do governo Luiz Inácio Lula da Silva na comunicação."

Leonardo Sakamoto explica em termos simples a estratégia de desinformação: "Tanto os muito ricos quanto os seus representantes políticos estavam te tratando como otário quando diziam que o Pix seria taxado, contando com o fato que as pessoas ainda não têm o hábito de checar informações. Depois que a fake passou a ser desmentida, os mesmos responsáveis pela mentira original passaram a dizer que o Pix seria usado para caçar pequenos empreendedores e quebrar o sigilo de transações".

José Paulo Kupfer vê o recuo como um desastre que traz consequências objetivas, como incentivo à sonegação e distorção do mercado bancário. E questiona: "Ao ceder a pressões de redes sociais, sem razão concreta para isso, no fim de tudo, o governo Lula avançou para a beira de um abismo. A pergunta que fica agora é: quanto mais e em que circunstâncias, Lula vai ceder a pressões alimentadas por desinformações?".

Um comentário de Andreza Matais no UOL News: "O Governo vai ter de rebolar para recuperar credibilidade no caso do Pix".

Josias de Souza conclui: " A pixcaretagem da fake news conspurcou o Pix. O restabelecimento da confiança levará tempo. A oposição celebra um recuo que, na prática, favorece os sonegadores".

Outros olhares

Conrado Hübner Mendes

O Brasil é o país do golpe sem custo ou consequência Leia mais

Luciana Bugni

Renata Fan chama de zoeira o que não é brincadeira inocente de 5ª série Leia mais

Chico Barney

Diego Hypolito é o pior inimigo da própria irmã nesse começo de BBB 25 Leia mais

Wálter Maierovitch

Leila x Dudu, VTC e vaffa do futebol à Justiça Leia mais