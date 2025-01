Lucro do Goldman Sachs dispara com ajuda de banco de investimento e trading

(Reuters) - O lucro do Goldman Sachs mais do que dobrou no quarto trimestre, embalado pelas comissões em operações de fusões e aquisições, ofertas de dívida e performance robusta na área de trading.

O lucro atingiu 4,11 bilhões de dólares, ou 11,95 dólares por ação diluída, nos três meses encerrados em 31 de dezembro, em comparação com 2,01 bilhões, ou 5,48 dólares por papel, um ano atrás, informou o gigante de Wall Street nesta quarta-feira.

"Estamos muito satisfeitos com nossos fortes resultados para o trimestre e o ano", disse o presidente-executivo do Goldman Sachs, David Solomon, em um comunicado. "Estou encorajado que atingimos ou excedemos quase todas as metas que definimos em nossa estratégia para fazer a empresa crescer há cinco anos."

As comissões do segmento de banco de investimento do Goldman aumentaram 24%, para 2,05 bilhões de dólares no quarto trimestre, impulsionadas pela subscrição de dívida que se beneficiou de forte financiamento alavancado e venda de títulos corporativos.

Uma recuperação em fusões e aquisições e a atividade revigorada nos mercados de ações e dívida fortaleceram os resultados no segundo semestre de 2024 para os principais bancos de Wall Street.

De acordo com dados da Dealogic, a receita total de banco de investimento global aumentou 26%, para 86,8 bilhões de dólares em 2024, com a América do Norte aumentando 33% em relação ao ano passado.

No mês passado, Solomon disse em uma conferência da Reuters que os negócios em ações e as fusões e aquisições podem exceder as médias de 10 anos em 2025.

A receita da divisão global de banking e mercados do Goldman aumentou 33%, para 8,48 bilhões de dólares no quarto trimestre.

Os traders de ações do banco continuaram a aproveitar a recuperação mais ampla do mercado de ações nos últimos três meses de 2024, com a receita aumentando 32%, para 3,45 bilhões de dólares.

Os mercados de ações nos EUA atingiram níveis recordes, impulsionados pelo otimismo sobre as políticas econômicas do novo governo, combinadas com taxas de juros mais baixas.

A área de negociação de renda fixa, moeda e commodities (FICC) do banco também se destacou, com um aumento de 35% na receita.

O Goldman anunciou uma série de mudanças de liderança na segunda-feira, criando uma nova divisão para se concentrar no financiamento de grandes negócios e na concessão de empréstimos a clientes corporativos.

As provisões do Goldman para perdas de crédito ficaram em 351 milhões de dólares no quarto trimestre, abaixo dos 577 milhões do ano anterior, principalmente devido a perdas potenciais em seu portfólio de cartão de crédito.