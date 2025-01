Delegado morto a tiros em SP era pernambucano e ficou só 2 meses na função

O delegado Josenildo Belarmino, 32, morto a tiros por um criminoso durante um roubo na zona sul de São Paulo, atuava no cargo havia apenas dois meses. A formatura dele na Polícia Civil paulista ocorreu em novembro de 2024.

O que aconteceu

O delegado, natural de Gravatá (PE), foi nomeado para o cargo em maio de 2024, apurou o UOL no Diário Oficial do Estado. Na época, ele comemorou nas redes sociais e afirmou que o dia ficaria "marcado" na sua vida. A mãe de Josenildo o parabenizou em uma postagem: "Meu coração explode de felicidade por mais uma etapa concluída. Desejo que você siga em busca de sua felicidade e continue sendo esse filho abençoado que sempre foi. Parabéns pelo dia de hoje e por essa grande realização na sua vida".

Formatura de Josenildo ocorreu em novembro e a mãe dele fez outra homenagem na data. Nas redes sociais, a mulher escreveu que o dia era "histórico" e refletia o "esforço, dedicação e perseverança" do delegado.

"Estou muito feliz e orgulhosa de você. Que essa nova etapa seja repleta de sabedoria, coragem e sucesso. Que você tenha uma carreira brilhante e faça a diferença na vida das pessoas. Que Deus te abençoe, ilumine e te livre de todo o mal. Eu te amo muito", escreveu a mãe.

Publicação da genitora contava com uma foto de Josenildo ao lado de uma placa da Escola de Polícia. A imagem também tem a informação que ele recebeu nota máxima no TCC (Trabalho de Conclusão de Curso) da Acadepol (Academia de Polícia). A passagem pela academia é obrigatória após aprovação no concurso no estado. O curso tem a duração de seis meses para delegados e três meses para outras carreiras policiais, segundo a Agência de Notícias do Governo.

Formação na academia fez Josenildo receber o título de especialista em Direitos Humanos e Segurança Pública. Ele também era especialista em Direito Penal e Processo Penal pela Unifacol (Centro Universitário Facol), de Pernambuco.

Após a formatura, o delegado foi encaminhado para trabalhar no 11º Distrito Policial em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo. Em nota, as Polícias Civis de São Paulo e Pernambuco lamentaram a morte de Josenildo.

Josenildo estava fazendo outro concurso

A vítima estava prestando concurso para delegado de Polícia Civil de Pernambuco, onde a família dele reside. O resultado da prova oral havia sido divulgado pela banca examinadora Cebraspe (Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos).

O delegado foi convocado para encaminhar títulos à banca. Nesta etapa é necessário que o candidato reúna e encaminhe documentos que comprovem suas qualificações. O prazo para o encaminhamento era entre os dias 8 e 9 de janeiro, na última semana. Não há informações se Josenildo enviou o material.

Entenda o caso

Delegado foi morto a tiros por um assaltante na manhã de terça-feira (14). O crime ocorreu na rua Amaro Guerra, em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo. A SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo) disse que o criminoso disparou quando percebeu que o delegado estava armado.

Câmeras de segurança flagraram o crime. As imagens, obtidas pelo colunista do UOL Josmar Jozino, mostram o criminoso - que usava uma mochila de entregador - parando a motocicleta dele ao lado de uma caçamba com entulhos. Na sequência, o delegado, identificado como Josenildo Belarmino, aparece andando em uma rua, com camiseta preta e chinelo.

O criminoso desce da motocicleta e, quando o agente se aproxima, aborda a vítima. O delegado levanta as mãos enquanto o assaltante aponta a arma e parece falar algo com pessoas que estão perto da caçamba, que seria de uma obra próxima.

Josenildo é revistado pelo criminoso e aparenta retirar algo do bolso, possivelmente o celular dele, e entrega. O policial se movimenta para perto da caçamba e o ladrão levanta a blusa da vítima —a arma do agente estaria na cintura.

O atirador, então, dispara contra Josenildo, que ainda tenta correr, mas é atingido por mais tiros e caí no chão. Ele ficou caído perto de um carro, enquanto o homem sobe na motocicleta e foge.

A vítima estava de folga na terça-feira. A informação foi divulgada à imprensa pelo delegado Domingos Paulo Neto.

SSP-SP diz que o delegado foi morto durante um "roubo" e lamentou o caso. Segundo a pasta, o delegado foi abordado por um motociclista que simulava ser um entregador. "Ao perceber que o delegado estava armado, o assaltante disparou contra ele, atingindo-o nas costas". A vítima foi socorrida ao Hospital do Campo Limpo, também na zona sul, mas não resistiu e morreu.

Criminoso é procurado pela polícia. As investigações do caso são realizadas pelo Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais), com apoio da 6ª Delegacia Seccional.