Biden encerrá carreira política com discurso no Salão Oval ofuscado por vitória de Trump

Por Jeff Mason e Andrea Shalal

(Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, encerrará sua carreira política de meio século com um último discurso no Salão Oval da Casa Branca nesta quarta-feira, na esperança de consolidar um legado que acabou sendo ofuscado pelo fracasso dos democratas em impedir o retorno de Donald Trump à Casa Branca.

Biden concorreu à Presidência em 2020 como uma figura de transição, mas optou, com a idade sem precedentes de 80 anos, por concorrer à reeleição, convencido de que era o único democrata que poderia derrotar o republicano Trump.

Forçado a sair da disputa em julho, após um debate desastroso contra Trump, Biden foi responsabilizado por alguns democratas pela derrota em novembro, depois que a vice-presidente Kamala Harris assumiu a cabeça da chapa e montou uma campanha barulhenta.

Biden e seus aliados supervisionaram a recuperação dos EUA em decorrência da Covid-19, financiaram uma revitalização da infraestrutura, estimularam a fabricação de novos chips semicondutores e combateram as mudanças climáticas enquanto tentavam reduzir a desigualdade e investir no futuro. Ele deixa uma economia norte-americana de alto desempenho e empresas otimistas.

Mas Biden não conseguiu curar as divisões no país da maneira que esperava, nem impedir o retrocesso democrático em todo o mundo. Sua maior conquista política -- derrotar Trump em 2020 -- foi temporária. Agora, o presidente eleito prometeu desfazer muito do que o governo democrata realizou.

"Tudo o que Joe Biden queria era ser lembrado pelas grandes coisas que fez por este país e, pelo menos no curto prazo, elas foram ofuscadas por sua decisão mal concebida de concorrer", disse David Axelrod, ex-assessor do ex-presidente Barack Obama.

"Ele se tornou um presidente histórico quando derrotou Trump. Então, obviamente, o fato de Trump estar ressurgindo e voltando ao poder, mais poderoso do que era quando saiu, é um final infeliz para a história."

Uma autoridade da Casa Branca disse que os legados são definidos a longo prazo.

"Em termos históricos, foi um milésimo de segundo desde a eleição. Este presidente obteve o histórico legislativo mais significativo desde Lyndon B. Johnson (1963-69), e os benefícios irreversíveis dessas leis crescerão ao longo de décadas", disse.

Biden abordou o que ele descreveu como uma ameaça em andamento em uma carta divulgada nesta quarta-feira pela Casa Branca.

"Eu concorri à Presidência porque acreditava que a alma dos Estados Unidos estava em jogo. A verdadeira natureza de quem nós somos estava em jogo. E isso ainda está acontecendo", disse ele, pedindo aos norte-americanos que continuem lutando para que o país busque igualdade, liberdade de vida e a felicidade.

O senador Chris Coons, um aliado de longa data, disse que Biden enfrentou uma crise econômica, uma crise de saúde pública e uma crise de democracia após o ataque de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio por apoiadores de Trump quando ele assumiu o cargo naquele ano.

"O país estava no auge da crise. A recuperação dessa pandemia foi sua maior realização", disse Coons.

O governo de Biden supervisionou a distribuição de vacinas contra a Covid e uma recuperação econômica que desafiou as previsões de uma recessão, mesmo com a inflação disparando e os preços permanecendo altos, azedando o humor dos eleitores em relação à sua administração econômica.

Os republicanos se aproveitaram da frustração do público, alimentando a raiva em relação aos preços altos com acusações de elitismo dos democratas e de desconexão com os eleitores da classe trabalhadora.

"Não é possível reverter quatro décadas e meia de aumento da desigualdade com alguns anos de resultados econômicos absolutamente bons e mudanças nas políticas", disse Heidi Shierholz, presidente do Economic Policy Institute.

"Mas uma das coisas mais fundamentais que eles fizeram foi proporcionar uma recuperação de alívio na escala necessária para gerar uma forte recuperação de empregos", afirmou.

AFEGANISTÃO E ISRAEL

Biden, que passou mais de três décadas no Senado dos EUA e oito anos como vice-presidente de Obama antes de seus quatro anos como presidente, cita uma resposta unificada do Ocidente à guerra da Rússia com a Ucrânia, o fortalecimento de alianças e a retirada dos EUA do Afeganistão como principais conquistas da política externa de seu governo.

Treze militares norte-americanos morreram durante a caótica retirada do Afeganistão em agosto de 2021, e a popularidade de Biden nunca se recuperou.

Seu firme apoio a Israel, que matou dezenas de milhares de palestinos em resposta ao ataque mortal do grupo militante Hamas contra o Estado judeu, dividiu o Partido Democrata, e a reputação de Biden com a esquerda foi prejudicada.

Vincent Rigby, ex-conselheiro sênior de segurança nacional do primeiro-ministro canadense Justin Trudeau, disse que Biden será lembrado para sempre como um presidente de "interlúdio", apesar de suas sólidas conquistas na reconstrução da confiança nos Estados Unidos após o primeiro mandato de Trump.

"Veremos como a história o tratará daqui a 5, 10, 15 anos, mas ele será visto como o presidente entre as duas Presidências de Trump. Ele se manteve firme, mas Trump voltou".

(Reportagem de Jeff Mason e Andrea Shalal)