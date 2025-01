Tenda tem crescimento de 16% nas vendas brutas do 4º tri

SÃO PAULO (Reuters) - A Tenda registrou crescimento de 16% nas vendas brutas consolidadas do quarto trimestre de 2024, na comparação com o mesmo período em 2023, conforme prévia operacional da construtora divulgada na noite desta terça-feira.

As vendas brutas consolidadas da companhia, que incluem a marca homônima Tenda e a divisão de casas pré-fabricadas Alea, somaram 1,1 bilhão de reais no trimestre encerrado em dezembro, contra 969 milhões de reais na mesma etapa um ano antes.

Em termos líquidos, as vendas totalizaram 984 milhões de reais, 16,9% superior ao registrado nos meses de outubro a dezembro de 2023 e selando 2024 com 4,5 bilhões de reais em vendas líquidas para a empresa.

Os lançamentos consolidados no último trimestre do ano passado chegaram a 23, dois a mais que o volume de empreendimentos do quarto trimestre de 2023, somando um valor lançado de 1,6 bilhão de reais, aumento de 39,8% ano a ano.

A Tenda divulga seu balanço completo do quarto trimestre em 12 de março, com realização de teleconferência de resultados no dia seguinte.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)