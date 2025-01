Lula sanciona sem vetos lei que proíbe uso de celular nas escolas do país

undefined

O presidente sancionou ontem o projeto de lei que proíbe o uso de telefones celulares por alunos das escolas públicas e privadas de todo o Brasil. Os aparelhos não poderão ser usados durante as aulas, recreios e atividades extracurriculares. A exceção é para fins pedagógicos ou em casos de emergência — para garantir a acessibilidade ou para alunos diabéticos, por exemplo, que usam o aparelho para a medição da glicemia. A lei vai ser regulamentada em até 30 dias, e o governo afirmou que as instituições já podem começar a seguir as novas regras no início do ano letivo, em fevereiro. O armazenamento dos aparelhos e a fiscalização da lei ficarão a cargo de cada escola. Veja o que muda com o projeto.

China cogita venda do TikTok nos EUA para Elon Musk, segundo agência. Autoridades chinesas avaliam uma opção que envolve Elon Musk adquirindo as operações americanas do TikTok caso a empresa não consiga evitar o banimento nos EUA. A plataforma pertence à empresa chinesa ByteDance, mas o Congresso dos Estados Unidos decidiu, no ano passado, que o TikTok deixe de operar no país se as operações não forem adquiridas por uma empresa norte-americana. A empresa está contestando a proibição iminente com um recurso à Suprema Corte dos EUA, mas já estuda alternativas e, segundo a agência Bloomberg, em um cenário que foi discutido pelo governo chinês, o X, de Elon Musk, assumiria o controle do TikTok nos EUA e administraria as empresas de forma conjunta. Leia mais.

Embaixadora em Washington vai representar Brasil na posse de Trump. Segundo integrantes da diplomacia brasileira, Maria Luiza Viotti recebeu convite do Departamento de Estado e confirmou presença. Diferentemente de outros países, como o Brasil, a posse presidencial nos EUA não conta com a presença de chefes de Estado, mas Donald Trump quebrou esse costume ao convidar alguns líderes com os quais tem afinidade ideológica, como o argentino Javier Milei e a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni. O ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou também ter sido convidado e solicitou a liberação de seu passaporte, retido pela Justiça, para viajar aos EUA.

Defesa de Bolsonaro cita 'boa-fé' dos EUA em convite para posse de Trump. Advogados de Jair Bolsonaro apresentaram ontem ao STF uma declaração de uma tradutora juramentada e detalhes sobre a cerimônia de posse de Donald Trump que constam no site oficial do evento para reiterar o pedido para que o ex-presidente tenha o passaporte liberado para ir à cerimônia. No sábado, o ministro Alexandre de Moraes questionou a origem do convite uma vez que a defesa do ex-presidente citou apenas um email em português encaminhado para o deputado Eduardo Bolsonaro, e sem nenhum detalhe, como local e data. Na resposta enviada ao Supremo, a defesa afirma que o email foi encaminhado ao filho de Bolsonaro pela "boa-fé" característica da cultura norte-americana. A PGR vai analisar a documentação para decidir se libera ou não o passaporte de Bolsonaro. Saiba mais.

Morre turista argentino baleado ao errar caminho no Rio de Janeiro. Gastón Fernando Burlón, de 53 anos, estava internado desde o dia 12 de dezembro, quando foi baleado em uma comunidade ao errar o caminho para o Cristo Redentor. Segundo policiais que atenderam a ocorrência, Burlón dirigia pelo bairro do Rio Comprido quando entrou por engano na comunidade do Escondidinho e foi atingido por disparos de suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas local. Testemunhas contaram que o GPS teria errado o caminho, pois a região leva às estradas de acesso ao Cristo Redentor, mas o monumento fica a cerca de 7 km da rua onde houve o crime. Burlón foi secretário de Turismo de Bariloche e presidia a Câmara Argentina de Turismo Estudantil.