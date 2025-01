Fone sem fio da JBL está com 50% OFF e sai por R$ 199; confira opiniões

Seja para praticar atividades físicas, fazer reuniões online sem se preocupar com fios enrolados ou ouvir música mesmo distante do celular, os fones de ouvido Bluetooth são uma boa pedida. Nessa categoria, o modelo TWS Wave Buds da JBL é um dos que têm feito sucesso e está saindo pela metade do preço hoje (14), por R$ 199.

Ele está com um bom custo-benefício para quem busca um fone de qualidade, mas não muito caro. Confira as características desse modelo informadas pelo fabricante, o que diz quem o comprou e os principais pontos de atenção.

O que a JBL diz sobre esse fone?

Bateria que dura. O JBL Wave Buds funciona por até 32 horas (8 horas no fone + 24 no estojo de recarga), segundo as especificações técnicas. Ele também conta com carga rápida, garantindo duas horas de uso com apenas dez minutos de carregamento.

O JBL Wave Buds funciona por até 32 horas (8 horas no fone + 24 no estojo de recarga), segundo as especificações técnicas. Ele também conta com carga rápida, garantindo duas horas de uso com apenas dez minutos de carregamento. Tecnologia True Wireless Stereo (TWS). O fabricante garante que você vai aproveitar música sem fio sem comprometer a qualidade do som.

O fabricante garante que você vai aproveitar música sem fio sem comprometer a qualidade do som. Controle Touch . Dê play, pause e passe as músicas sem precisar pegar no celular, tudo pelo touch do próprio fone.

. Dê play, pause e passe as músicas sem precisar pegar no celular, tudo pelo touch do próprio fone. Microfone embutido . Permite que você faça chamadas de voz, reuniões e acesse o assistente de voz do seu fone.

. Permite que você faça chamadas de voz, reuniões e acesse o assistente de voz do seu fone. Tecnologia Smart Ambiente. Com essa funcionalidade, você pode controlar o equilíbrio da música e os barulhos de ambiente externo.

Com essa funcionalidade, você pode controlar o equilíbrio da música e os barulhos de ambiente externo. Resistente. Dispositivo tem resistência à poeira e a respingos de água -- isso não inclui o estojo de transporte.

Dispositivo tem resistência à poeira e a respingos de água -- isso não inclui o estojo de transporte. Tecnologia JBL Deep Bass Sound. Permite que os graves sejam melhor reproduzidos pelo aparelho.

Permite que os graves sejam melhor reproduzidos pelo aparelho. Confortável. O modelo acompanha três opções de borrachinhas para ajuste ao ouvido. De acordo com o fabricante, o design veda suavemente os ouvidos, bloqueando ruídos externos e melhorando o desempenho dos graves.

O que diz quem o comprou?

Com mais de 12.000 avaliações só na Amazon, parceira do UOL, esse fone sem fio da JBL é elogiado principalmente pela qualidade do som e pelo uso confortável nos ouvidos.

Tem um pouco mais de um mês que eu comprei e o produto valeu cada centavo investido. Durabilidade: já caiu da minha mão durante uma pedalada e continuou funcionando perfeitamente. Bateria: uso diariamente por mais ou menos umas 2h/3h por dia e carrego no máximo uma vez por semana. Qualidade do som: Muito boa mesmo, eu trabalho com música e atende bem às expectativas para um fone nessa faixa de valor (...).

Peterson Gonçalves

Para quem procura um produto com qualidade superior, bateria que dura muito e que não seja tão caro quanto outros modelos, este é o que você procura. Os graves são excelentes e a bateria é praticamente infinita. A qualidade do som é impecável.

Elton Carlos

Eu gostei da qualidade do som. Também achei bem ergonômico e confortável. Às vezes eu até esqueço que estou com ele nos ouvidos.

Vanessa Santana

Nunca havia usado fones TWS (True Wireless Stereo) pois sempre tinha receio de que a bateria não duraria o suficiente e que acabariam caindo da minha orelha por não encaixar bem. O JBL Wave Buds me surpreendeu desde o primeiro momento de uso. Além de ser superleve, não incomoda, mesmo com mais de quatro horas de uso contínuo.

Pedro H

Pontos de atenção

Por outro lado, alguns consumidores reclamam que o fone não se encaixa muito bem nas orelhas e que a conexão Bluetooth não é estável o suficiente.

Comprei com o objetivo de utilizar enquanto realizava minhas corridas diárias, mas não encaixa nas orelha/ouvido de jeito nenhum.

Jamerson Sividini

Na minha [orelha] não ficou legal. Se eu utilizo a menor borrachinha, ele fica frouxo, se eu utilizar a maior de todas fica horrível (uma sensação de tampão). O que me resta é utilizar a que veio nele como padrão (média), porém não ficou legal.

Carlos Alessandro

Os fones utilizam Bluetooth 5.0, o que deveria garantir uma conexão estável e de baixa latência. Embora o emparelhamento inicial seja simples e rápido, a estabilidade da conexão não é confiável. Em distâncias razoáveis, os fones frequentemente apresentam falhas de conexão, o que compromete a experiência.

Leidijane Benevitz

Com informações de matéria publicada em 05/03/2024.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.