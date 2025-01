Conversas entre Irã e países europeus buscaram reiniciar negociações nucleares, diz ministro das Relações Exteriores

DUBAI (Reuters) - As conversas realizadas em Genebra entre Irã, Reino Unido, França e Alemanha tiveram como objetivo encontrar uma maneira de retomar as negociações nucleares, disse o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, nesta terça-feira, em uma entrevista à emissora de TV estatal iraniana.

A agência de notícias oficial do Irã publicou nesta terça-feira que as negociações realizadas em Genebra na segunda-feira levarão a um diálogo contínuo sobre o contestado programa nuclear de Teerã.

"As conversas foram sérias, francas e construtivas. Discutimos ideias envolvendo certos detalhes nos campos nuclear e de suspensão de sanções que são necessários para um acordo", escreveu Kazem Gharibabadi, vice-ministro das Relações Exteriores do Irã para assuntos internacionais e jurídicos, nas redes sociais na segunda-feira.

"Os lados concordaram que as negociações devem ser retomadas e, para chegar a um acordo, todas as partes devem criar e manter a atmosfera apropriada. Concordamos em continuar nosso diálogo", acrescentou.

As conversas vieram depois de discussões em novembro. Naquela ocasião, uma autoridade iraniana disse à Reuters que a finalização de um roteiro com os europeus "colocaria a bola no campo dos EUA para reviver ou matar o acordo nuclear".

Em 2018, os EUA, liderados pelo então presidente Donald Trump, saíram do pacto nuclear de 2015 do Irã com seis grandes potências e reimpuseram duras sanções ao Irã.

O Irã não negociará com os EUA sobre questões nucleares a menos que Washington volte ao acordo nuclear de 2015 ou anuncie sua política em relação a ele, disse Araqchi na entrevista.

Trump prometeu que retornará à política que adotou em seu mandato anterior, que buscava destruir a economia do Irã para forçar o país a negociar um acordo sobre seus programas nuclear e de mísseis balísticos, além de atividades regionais.

(Reportagem de Elwely Elwelly e redação de Dubai)