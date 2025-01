Bolsas de NY fecham sem sinal único após Nasdaq destoar com queda

As bolsas de Nova York voltaram a fechar sem sintonia, com o Nasdaq em queda pressionado pela apreensão sobre a perspectiva para a taxa básica de juros nos Estados Unidos e medidas do governo de Donald Trump, que assumirá a Casa Branca na próxima semana. Os índices seguiram acompanhando o rumo dos rendimentos dos Treasuries, após terem reagido com alívio ao índice de preços ao produtor (PPI) mais benigno em dezembro. As ações da Meta despencaram após notícia de que a empresa planeja cortar 5% de seus trabalhadores com base no desempenho nos Estados Unidos.

O índice S&P 500 fechou em alta de 0,11%, a 5.842,91 pontos. Já o Dow Jones teve alta de 0,52%, a 42.518,28 pontos. O Nasdaq teve uma direção destoante e caiu 0,23%, aos 19.044,39 pontos.

Os juros projetados pelos Treasuries de longo prazo seguiram pressionados, diante da pressão vendedora que age sobre os papéis de renda fixa desde as eleições americanas em razão da apreensão sobre políticas expansionistas e gastos. Já o PPI deu um certo alívio para as taxas curtas na véspera da divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI) de dezembro nesta quarta-feira, que pode dar munição adicional para o mercado reconfigurar as apostas para a taxa de juros nos EUA.

Entre as ações individuais, a Meta caiu 2,31%. O CEO, Mark Zuckerberg, disse que as demissões são necessárias à medida que a empresa desenvolve "as tecnologias mais importantes do mundo".

Os papéis da Apple perderam 0,48% em meio a notícias de que a China reforçou os controles de exportação, atrasando o envio de equipamentos e materiais de produção para países como Vietnã e Índia. A medida que afeta empresas como a Apple, que buscam reduzir a dependência da manufatura chinesa e evitar tarifas dos EUA.

A Nvidia caiu 1,1%, ampliando a queda de 2% de segunda-feira depois que o governo Biden delineou novas regras que impõem limites sobre quantos chips avançados de IA podem ser exportados para determinados países.

As ações da Eli Lilly caíram 6,59% depois que a fabricante de medicamentos apresentou uma perspectiva decepcionante de receita para o quarto trimestre, citando um crescimento mais lento do que o esperado nas vendas de seus medicamentos para perda de peso, o Zepbound e Mounjaro.