Fui bem no Enem e agora? O que fazer para conseguir vagas via Sisu 2025

Com o resultado do Enem de 2024 disponibilizado na manhã desta segunda-feira (13), estudantes que realizaram o exame podem começar a se preparar para concorrer a vagas em instituições públicas de ensino superior pelo Sisu (Sistema de Seleção Unificada).

O que aconteceu

Sisu permite que nota do Enem seja usada para ingresso em universidades públicas brasileiras. O programa reúne em um sistema eletrônico do Ministério da Educação as vagas ofertadas por instituições públicas de ensino superior de todo o Brasil, sendo a maioria em universidades e institutos federais.

Sistema seleciona estudantes com melhores colocações no Enem. A seleção é feita conforme as escolhas dos candidatos inscritos, o limite de vagas disponibilizadas por cada universidade e o perfil dos alunos para a Lei de Cotas, que reserva vagas em universidades e institutos federais para alunos que atenderem a determinados critérios socioeconômicos.

Estudantes terão cinco dias para se inscrever no Sisu. As inscrições para o programa começam na próxima sexta-feira (17) e seguem abertas até o dia 21 de janeiro.

Passo a passo para se inscrever:

Inscrição é gratuita e feita, exclusivamente, pelo site do Sisu (acessounico.mec.gov.br/sisu). Todos os estudantes que participaram da edição de 2024 do Enem, obtiveram nota na prova de redação maior do que zero, e não declararam estar na condição de treineiro ao se inscrever no exame, podem aplicar para vagas no ensino superior pelo programa.

Para iniciar a inscrição. Na página inicial do Sisu clique em "fazer Inscrição" e, na próxima tela, clique em "entrar com GOV.BR ou fazer cadastro".

Na sequência, estudante deve confirmar dados de contato e preencher formulário de perfil socioeconômico para Lei de Cotas. É possível alterar esses dados a qualquer momento durante o período da inscrição.

Candidato será encaminhado para a tela "minha inscrição" para escolher até duas opções de curso. Para começar, é só clicar em "fazer inscrição na 1ª opção".

Opções de vagas. O candidato poderá pesquisar as vagas pelo nome do município, nome da instituição ou do curso no qual deseja ingressar. O MEC recomenda a consulta de quantas vagas estão disponíveis por curso e por modalidade e quais as regras do processo seletivo de cada universidade, como notas mínimas exigidas ou regulamento para cotas socioeconômicas.

Detalhes sobre as vagas. Ao clicar no curso escolhido, o estudante poderá acessar mais detalhes da graduação e as modalidades disponíveis sobre as opções de ensino superior.

Na sequência, candidato deve escolher uma modalidade. Todas as modalidades do ingresso pelo Sisu devem aparecer na tela seguinte para a escolha do estudante. Ele deve ficar atento às informações e documentações exigidas para comprovar seu perfil socioeconômico no momento da matrícula, caso seja selecionado.

Confirmação. Ao fim da inscrição, o candidato deve conferir os dados dos cursos e modalidade de vaga escolhida, além da documentação que será exigida pela instituição para a matrícula. Depois, é só clicar em "confirmar minha inscrição".

Após confirmação, estudante voltará para a tela "minha inscrição". Lá, ele poderá conferir as informações da opção escolhida. Se desejar, poderá alterar suas escolhas até o fim do período de inscrições, em 21 de janeiro.

No campo "classificação parcial", é possível acompanhar notas de corte dos cursos durante o período de inscrição no Sisu. Os resultados consideram o número de interessados, as notas dos candidatos e a quantidade de vagas. Como os estudantes podem mudar as opções até o último dia do prazo, as notas de corte parciais devem oscilar.