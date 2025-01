Em golpe para o Hezbollah, Nawaf Salam será primeiro-ministro do Líbano

Por Laila Bassam e Tom Perry

BEIRUTE (Reuters) - O presidente do Líbano, Joseph Aoun, convocou Nawaf Salam, chefe da Corte Internacional de Justiça, para o cargo de primeiro-ministro após a maioria dos parlamentares indicá-lo nesta segunda-feira.

A decisão foi um grande golpe para o Hezbollah, que acusou os oponentes de tentar excluí-lo.

A escolha de Salam enfatizou uma grande mudança no equilíbrio de poder entre as facções sectárias do Líbano desde que o grupo xiita Hezbollah, apoiado pelo Irã, foi atingido em uma guerra com Israel no ano passado e seu aliado sírio Bashar al-Assad foi derrubado.

A Presidência do Líbano disse que Salam, atualmente fora do país, devendo retornar na terça-feira, garantiu o apoio de 84 dos 128 parlamentares, e Aoun o convocou para designá-lo para formação do governo.

Salam obteve o apoio de facções cristãs e drusas, além de importantes parlamentares muçulmanos sunitas, inclusive aliados do Hezbollah.

Mas os parlamentares do Hezbollah e de seu aliado xiita, o Movimento Amal, que detêm todas as cadeiras reservadas aos xiitas no parlamento, não nomearam ninguém, indicando que neste momento não pretendem participar do governo de Salam.

O parlamentar sênior do Hezbollah, Mohammed Raad, cujo grupo apoiado pelo Irã queria que Najib Mikati permanecesse no cargo, disse que os oponentes do Hezbollah estão trabalhando pela fragmentação e exclusão. Ele afirmou que o grupo havia "estendido a mão" ao eleger Joseph Aoun como presidente na semana passada e agora a "mão foi cortada".

A eleição na semana passada do comandante do exército, general Aoun, que conta com o apoio de Estados Unidos e Arábia Saudita, foi outro sinal de mudanças no cenário político, no qual o Hezbollah há muito tempo detinha uma influência decisiva.

Cristão maronita, Aoun realizou consultas sobre a escolha do primeiro-ministro com os 128 parlamentares nesta segunda-feira. Ele é obrigado a escolher o candidato com o maior número de votos.

O primeiro-ministro deve ser um muçulmano sunita, de acordo com o sistema sectário de compartilhamento de poder do Líbano, que distribui os cargos estatais com base em afiliação religiosa. A Presidência vai para um cristão maronita e o presidente do parlamento deve ser um muçulmano xiita.

Os parlamentares do Hezbollah compareceram à reunião com Aoun mais tarde do que o programado, atrasando sua chegada ao perceberem o ímpeto de Salam, disse uma fonte do Hezbollah.

O Hezbollah acreditava que se havia chegado a um entendimento político sobre a eleição de Mikati antes de o grupo concordar em eleger Aoun, segundo a fonte.

DESAFIOS FUTUROS

Os aliados sunitas e cristãos do Hezbollah estão entre os que nomearam Salam. Faisal Karami, um parlamentar sunita alinhado ao grupo, disse que indicou Salam, citando exigências de "mudança e renovação" e o apoio árabe e internacional ao Líbano.

A eleição de Aoun e a designação de um novo premiê são passos para reavivar as instituições do governo libanês, que estão paralisadas há mais de dois anos, sem que o país tenha um chefe de Estado ou um gabinete com plenos poderes.

(Reportagem de Laila Bassam, Tom Perry, Maya Gebeily em Beirute, Clauda Tanios e Tala Ramadan em Dubai)