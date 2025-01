Ações europeias caem para menor nível em uma semana em meio a especulações sobre cortes de juros do Fed

Por Nikhil Sharma e Pranav Kashyap

(Reuters) - As ações europeias caíram para o nível mais baixo em uma semana nesta segunda-feira, em meio a uma venda mais ampla do mercado, com as ações globais pressionadas após dados de emprego dos Estados Unidos que reforçaram expectativas de que o Federal Reserve terá cautela no corte de juros este ano.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em queda de 0,55%, a 508,68 pontos, seu nível mais baixo desde 6 de janeiro, continuando seu declínio após uma queda de quase 1% na sexta-feira.

Isso foi desencadeado por uma aceleração inesperada no crescimento do emprego nos EUA em dezembro e uma queda na taxa de desemprego para 4,1%.

É provável que os mercados sejam particularmente sensíveis aos próximos dados mensais de inflação dos EUA que sairão na quarta-feira e podem ser fundamentais para determinar a probabilidade de novos cortes na taxa básica do Fed.

As ações de tecnologia, sensíveis a mudanças nos juros, refletiram as quedas observadas em Wall Street, em baixa de 1,2%, enquanto o setor imobiliário perdeu 1,3% e o setor de saúde caiu 1,2%.

As ações do setor de energia foram uma exceção, com alta de 1,1%, conforme os preços do petróleo bruto aumentaram devido à ampliação das sanções dos EUA contra o petróleo russo, afetando as exportações para os principais compradores, como Índia e China. [O/R]

Preocupações com o aumento da inflação, perspectivas limitadas de novos cortes nos juros do Fed e discussões sobre as estratégias tarifárias do presidente dos EUA, Donald Trump, tem mantido os mercados inquietos recentemente.

As incertezas em relação às políticas dos EUA podem desacelerar modestamente o crescimento econômico global em 2025 e alimentar a volatilidade nos mercados globais, de acordo com as principais corretoras.

"Se ele (Trump) se voltar para as guerras comerciais e as tarifas, a situação poderá ser muito pior para a Europa", disse Patrick Armstrong, diretor de investimentos da Plurimi Wealth.

"Até que ele se manifeste e realmente comece a apresentar a política por trás da retórica, não sabemos que direção a Europa tomará".

Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 0,29%, a 8.224,19 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 0,41%, a 20.132,85 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 perdeu 0,30%, a 7.408,64 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve desvalorização de 0,83%, a 34.799,27 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou baixa de 0,28%, a 11.688,20 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 0,49%, a 6.330,65 pontos.