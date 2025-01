Jamil: Trump só convidou líderes da extrema direita mundial para posse

O presidente eleito Donald Trump convidou apenas líderes da extrema direita mundial para sua posse na presidência dos Estados Unidos, que ocorre no próximo dia 20, portanto não seria impossível que tivesse convidado o ex-presidente Jair Bolsonaro, afirmou o colunista Jamil Chade no UOL News deste sábado (11).

Tem um elemento que é o protocolo da posse americana que nunca foi de convidar líderes estrangeiros, isso não acontecia até agora que Trump, claro, quer que a posse se transforme sim em um evento internacional.

Para quem que nós já sabemos que esse convite aconteceu? Javier Milei, que confirmou a participação, Viktor Orbán, o líder húngaro, Giorgia Meloni, a primeira-ministra da Itália, o presidente de El Salvador e alguns outros. Vamos só imaginar que esse é um grupo que representa a cúpula da extrema direita mundial.

Seria impossível um convite de Donald Trump para Jair Bolsonaro? Não. Obviamente, não. A gente sabe das relações, inclusive das duas famílias, da família Trump e da família Bolsonaro. Agora, Alexandre de Moraes tem toda razão em pedir alguma comprovação um pouco mais substancial em relação a esse convite. Jamil Chade

Jamil relembrou que, diferentemente do que fez com líderes da extrema direita, Trump adotou tom protocolar ao enviar à embaixada do Brasil em Washington um convite para sua posse.

A posse lá é muito diferente. Ela não é uma posse como nós temos na América Latina ou em outros lugares do mundo, na qual a presença de líderes estrangeiros é absolutamente fundamental, inclusive para legitimar aquele novo governo daquele país.

Nós estamos falando dos Estados Unidos, um país que não quer nem saber se você reconhece ou não reconhece aquele governo. Faz parte desse sentimento de superpotência, eu não preciso ser reconhecido por ninguém, eu sou o governo dos Estados Unidos. Jamil Chade

Carla: Defesa de Bolsonaro tem expectativa de nova negativa de Moraes

Já a colunista Carla Araújo informou que a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tem expectativa de uma nova negativa do ministro do STF Alexandre de Moraes para a devolução de seu passaporte.

O que eu pude conversar dessa decisão e também falando com a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, a expectativa é de uma nova negativa, lembrando que não é a primeira vez que a defesa do ex-presidente pede o passaporte dele de volta, e o ministro Alexandre Moraes nega.

Do próprio lado do Bolsonaro, já tem gente entorno do Bolsonaro que diz, não, o Moraes vai negar, a gente já sabe, e aí a gente vai poder continuar afirmando que há essa perseguição do ministro Alexandre de Moraes em relação ao ex-presidente.

Carla Araújo

