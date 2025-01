Fogo nos EUA: homem finge ser bombeiro para roubar casa; 29 são presos

Do UOL, em São Paulo

Ao menos 29 pessoas foram presas entre a noite de sábado (11) e a manhã de domingo (12) em Los Angeles, em meio aos incêndios que atingem a cidade americana.

O que aconteceu

Autoridades de Los Angeles disseram que prenderam 29 pessoas durante a noite nas zonas de incêndio. As informações são dos jornais Los Angeles Times e New York Post.

Um dos detidos estaria se passando por bombeiro para saquear uma casa. Ele usava um capacete e uma jaqueta à prova de fogo. "Há pessoas fazendo de tudo", disse o chefe do Departamento de Polícia de Los Angeles Jim McDonnell.

Até sexta-feira (10), 20 pessoas haviam sido presas por saquearam zonas devastadas. É considerada uma contravenção penal circular por uma área de evacuação, além do crime de furto.

Pelo menos 16 pessoas morreram até agora nos incêndios que assolam a Califórnia. Número de mortos deve aumentar quando as buscas com cães farejadores começarem, dizem as autoridades.

Pelo menos 153 mil moradores de Los Angeles deixaram suas casas. O governo local declarou emergência de saúde pública, alertando que a fumaça e o material podem representar ameaças imediatas e de longo prazo.

Bairros inteiros foram consumidos pelas chamas desde o início dos incêndios na terça (7), e mais de 12 mil casas e comércios foram destruídos.