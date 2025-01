O mercado de carros usados está muito aquecido. No ano de 2024 fechou com mais de 15,7 milhões de negociações, o maior valor registrado desde 2011. Com tantos negócios concretizados, é de se supor que muitos compradores pagaram mais do que deveriam, simplesmente por não saber negociar do jeito certo.

Uma das referências mais conhecidas é a tabela Fipe, mas ninguém deve se basear nela como uma verdade absoluta e aceitar pagar o valor sugerido sem antes avaliar bem o carro que está interessado, para identificar os possíveis pontos negativos e entrar na negociação com mais poder de barganha.

Colunistas do UOL

No vídeo dessa semana explico de maneira bem simples a técnica que eu utilizo nas negociações e que me ajudam a pagar menos por um carro usado.

