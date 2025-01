PM acusado de matar adolescente em SP tem prisão preventiva decretada

Do UOL, em São Paulo

O policial militar acusado de atirar e matar uma adolescente de 16 anos na zona leste de São Paulo teve prisão preventiva decretada pela Justiça de São Paulo neste sábado (11).

O que aconteceu

O policial militar Thiago Guerra teve a prisão em flagrante convertida para preventiva após passar por audiência de custódia. O TJ-SP não identificou irregularidades em sua prisão e ele responderá ao processo preso.

O PM foi preso em flagrante após um disparo de arma de fogo atingir e matar a jovem Victória Manoely do Santos. O caso aconteceu na madrugada de sexta-feira (10), próximo a um bar na zona leste de São Paulo.

A jovem morreu após levar um tiro no tórax. De acordo com informações que constam no boletim de ocorrência, Victoria foi atingida após a arma de um policial disparar enquanto ele dava uma coronhada no irmão da vítima, Kauã dos Santos.

Polícia recolheu a arma e as imagens das câmeras corporais dos PMs para esclarecer a ocorrência. Em nota, a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) disse que "pune exemplarmente aqueles que desobedecem aos protocolos estabelecidos pela Corporação". A reportagem não conseguiu contato com a defesa do policial.

A Secretaria de Segurança Pública lamenta a morte de uma jovem de 16 anos em Guaianases e investiga todas as circunstâncias da ocorrência. O policial militar foi preso em flagrante e conduzido ao 50º DP onde o caso foi registrado. A Polícia Civil busca por imagens e demais elementos que possam esclarecer os fatos. SSP-SP, em nota

Logo após a ocorrência, o agente foi encaminhado para o 50º DP do Itaim Paulista — onde o caso segue sendo investigado. Ele acabou indiciado por homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de matar.

Entenda o caso

Victória, o irmão, Kauê dos Santos e a mãe estavam em frente a um bar na rua Capitão Pucci quando homens passaram correndo. De acordo com a mãe da vítima, policiais passaram na sequência e abordaram o irmão de Victória.

Durante a abordagem, um PM teria dado uma coronhada no jovem com a arma destravada, provocando um disparo. A adolescente foi atingida no tórax, foi levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Em entrevista à TV Globo, a mãe da menina, Vanessa dos Santos afirmou que os PMs negaram socorro à vítima. Me ajoelhei no pé do policial para ele socorrer a minha filha e eles não socorreram. Estavam preocupados em colocar o meu filho dentro da viatura", disse Vanessa dos Santos, mãe da adolescente.