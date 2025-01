Trump será sentenciado em caso sobre pagamento secreto a atriz pornô dias antes de sua posse

Por Luc Cohen

NOVA YORK (Reuters) - O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, será sentenciado nesta sexta-feira por sua condenação criminal decorrente do pagamento de dinheiro secreto a uma estrela pornô, um caso que, por um tempo, ofuscou sua tentativa de retomar a Casa Branca.

A Suprema Corte dos EUA abriu caminho na quinta-feira para a sentença às 9h30 (horário local, 11h30 em Brasília) no tribunal estadual de Nova York em Manhattan, rejeitando um pedido de última hora de Trump para suspendê-la 10 dias antes de sua posse em 20 de janeiro.

O juiz Juan Merchan, que supervisionou o julgamento de seis semanas no ano passado, sinalizou que não planeja mandar Trump para a cadeia ou multá-lo. Mas ao conceder uma dispensa incondicional, ele colocaria um julgamento de culpa no registro permanente de Trump.

Espera-se que Trump, 78 anos, que se declarou inocente, compareça virtualmente à audiência.

Ele lutou com unhas e dentes para evitar o espetáculo de ser obrigado a comparecer perante um juiz estadual dias antes de retornar ao cargo público que perdeu há quatro anos.

"Ele não quer ser condenado porque esse é o julgamento oficial de que ele é um criminoso condenado", disse Cheryl Bader, professora de Direito da Universidade Fordham, em Nova York.

O julgamento se desenrolou em um cenário extraordinário da campanha bem-sucedida de Trump para retomar a Casa Branca. A sentença marca o ápice do primeiro processo criminal movido contra um presidente dos EUA, do passado ou do presente.

O promotor distrital de Manhattan, Alvin Bragg, um democrata, acusou Trump, um republicano, em março de 2023, de 34 acusações de falsificação de registros comerciais para encobrir o pagamento de 130.000 dólares feito por seu ex-advogado Michael Cohen à estrela de filmes adultos Stormy Daniels pelo silêncio dela antes da eleição de 2016 sobre um encontro sexual que ela disse ter tido com Trump, que negou tal encontro.

Trump derrotou a democrata Hillary Clinton naquela eleição.

O júri de Manhattan considerou Trump culpado de todas as 34 acusações em 30 de maio. Os promotores argumentaram que, apesar da natureza indecente das alegações, o caso foi uma tentativa de corromper a eleição de 2016.

Os críticos do empresário que se tornou político citaram as acusações e outros envolvimentos legais que ele enfrentou para reforçar sua alegação de que ele é inadequado para um cargo público.

Trump inverteu o roteiro. Ele argumentou que o caso -- juntamente com outras três acusações criminais e processos civis que o acusam de fraude, difamação e abuso sexual -- foi um esforço dos oponentes para usar o sistema judiciário como arma contra ele e prejudicar sua campanha eleitoral.

Ele frequentemente atacava os promotores e as testemunhas, e Merchan acabou multando Trump em 10.000 dólares por violar uma ordem de silêncio.

Recentemente, em 3 de janeiro, Trump chamou o juiz de "partidário radical" em uma publicação em sua plataforma Truth Social.

Em uma decisão tomada naquele dia, Merchan disse que anular o veredicto "minaria o Estado de Direito de forma imensurável" e escreveu que o comportamento de Trump durante o julgamento demonstrou desrespeito pelo Judiciário.

"O réu não mediu esforços para transmitir nas mídias sociais e em outros fóruns sua falta de respeito por juízes, júris, grandes júris e pelo sistema judiciário como um todo", disse Merchan.

No final da quinta-feira, horas antes da imposição da sentença, Trump escreveu em sua plataforma de mídia social que recorreria do caso e estava confiante de que prevaleceria.