Tales: PT se desarticulou no RJ e se entregou a figuras como Quaquá

As atitudes de Washington Quaquá (PT), prefeito de Maricá (RJ) e vice-presidente nacional do partido, revelam como a sigla se desorganizou no Rio de Janeiro, analisou o colunista Tales Faria no UOL News desta sexta (10).

Quaquá divulgou nas redes sociais uma foto com a esposa e os filhos de Domingos Brazão, apontado pelas investigações como mandante do assassinato da vereadora carioca Marielle Franco, em 2018. Anielle Franco, ministra da Igualdade Racial, disse que acionará a Comissão de Ética dentro do PT contra o prefeito de Maricá.

O que ele está fazendo precisa de uma reação enérgica do partido. Não dá para o Quaquá continuar tendo essas posturas, que não são só polêmicas, mas contrárias ao pensamento humanista, ao governo e à hierarquia do partido que o elegeu. Está tudo errado.

Acredito que o PT precisa ter uma postura muito firme desta vez. Não sei se [haverá] uma expulsão, mas ele acabará saindo porque não há ambiente dentro do PT para o Quaquá.

O PT está com muito problema no Rio de Janeiro. Desde que a direção nacional entrou no estado e obrigou o PT local a desistir de candidatura própria lá, há muito tempo, a sigla se desarticulou no Rio e passou a se entregar a essas figuras muito estranhas, em desacordo com tudo que o partido vinha defendendo na sua história.

Tales Faria, colunista do UOL

Para Tales, apesar da manifestação de Anielle, é possível que o PT não puna Quaquá por conta da influência do político naquela região do estado.

Esse Quaquá é um petista muito estranho e esquisito. Ele é ligado a políticos do interior do Rio de Janeiro que não têm uma ficha muito boa e não são do PT. Ele também é ligado a políticos da direita e do centrão. Deu um tapa no rosto de um deputado no plenário.

Essa representação que a irmã da Marielle está fazendo tende a ter algum efeito. Não é possível que ele continue fazendo esse tipo de declaração contra todo o direcionamento do partido. A presidente nacional do PT [Gleisi Hoffmann] chamou a atenção dele.

Mas ele tem força política em Maricá e naquela região. É possível que o PT acabe se rendendo. Há muito tempo Quaquá vem criando problemas para o partido, que faz vista grossa. Vamos ver se continuará fazendo.

Tales Faria, colunista do UOL

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do UOL News: