Maduro não deixou poder na Venezuela; vídeo antigo é de protesto no Panamá

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, não deixou o cargo, como insinuam postagens que circulam nas redes sociais.

O vídeo utilizado nas postagens desinformativas é antigo e mostra um protesto contra o governo. Porém, não foi feito na Venezuela, mas no Panamá.

O que diz o post

"Venezuela livre! Quem pode aí, pode alegrar com o Povo VENEZUELANO pela a vitória sonhada", diz uma mensagem no topo da publicação.

Abaixo, há um vídeo mostrando dezenas de pessoas festejando na rua, com muitas delas exibindo bandeiras da Venezuela.

O texto "Glórias a Deus, a esquerda perdeu mais um país, viva a direita do mundo" completa a postagem.

Por que é falso

Vídeo foi publicado em setembro de 2024. Por meio de uma busca reversa (aqui), é possível identificar que o conteúdo usado nos posts enganosos foi publicado em 29 de setembro de 2024 (aqui e abaixo). A postagem informa tratar-se "da festa do povo venezuelano que vive no Panamá", com as hashtags #panama e #pty - esta última se refere ao código do Aeroporto Internacional de Tocumen, na Cidade do Panamá, capital do país.

Así se vive la fiesta del pueblo venezolano que vive en

Panamá I#venezuela #panama #pty pic.twitter.com/88g8AHgeo7 -- freddyzur (@freddyzur) September 29, 2024

Cenas foram gravadas no Panamá. Com base nas hashtags citadas, o UOL Confere usou o Google Street View para identificar o local exato da Cidade do Panamá onde as cenas foram captadas: a avenida Samuel Lewis, como se pode identificar pela fachada de uma joalheria (aqui e abaixo) e de um edifício (aqui e abaixo), que aparecem no vídeo aos 22 e aos 29 segundos, respectivamente.

Manifestantes anti-Maduro realizaram ato no Panamá. Em 28 de setembro de 2024, venezuelanos residentes no Panamá organizaram um protesto contra a vitória de Maduro e manifestaram seu apoio ao candidato derrotado Edmundo González, como registrado pela imprensa local (aqui).

Maduro tomou posse de seu terceiro mandato. Hoje (10), o ditador venezuelano foi empossado para mais seis anos no poder, em cerimônia marcada pelo pequeno número de líderes globais (aqui). O resultado duvidoso das eleições presidenciais, sem a divulgação das atas com os resultados das urnas, motivou protestos de opositores, duramente reprimidos pelas forças do governo (aqui).

Viralização. Um post no Instagram tinha mais de 24 mil curtidas até a tarde desta sexta (10).

Este conteúdo também foi checado por Aos Fatos e pela Reuters.

