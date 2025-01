Meta de inflação estourou em 2024. Como será 2025?

Esta é a newsletter Olhar Apurado. Inscreva-se gratuitamente para receber no seu email de segunda a sexta. Conheça as demais newsletters do UOL. São dezenas de opções sobre os mais variados assuntos para a sua escolha.

Laranja, 48%. Café, 40%. Óleo de soja, 30%. Carnes, 21%. A inflação dos alimentos pesou no nosso bolso em 2024 e contribuiu bastante para o estouro da meta. Como vai ser este ano? José Paulo Kupfer analisa o tema aqui. Infelizmente, não deve vir alívio.

"Pela nova sistemática de meta de inflação contínua, uma explicação tem de ser enviada pelo Banco Central ao ministro da Fazenda a cada seis meses em que o teto da meta for superado. Isso deve acontecer em julho, se as previsões de inflação acima do teto ao longo de todo o primeiro semestre se confirmarem. Caso as previsões para o restante do ano também se confirmem, outra carta aberta seria publicada em janeiro de 2026", escreve o colunista.

José Paulo Kupfer: Previsões são de inflação acima do teto em 2025, repetindo 2024

