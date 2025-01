Tales: Cobrar legenda ideológica em fotos foi um dos maiores erros de Lula

Ao criticar fotos de ex-presidentes, e cobrar por uma legenda tida como ideológica, Lula cometeu um de seus maiores erros, afirmou o colunista Tales Faria, no UOL News, do Canal UOL, nesta sexta-feira (10).

Não é uma bobagem o que o Lula falou, é um absurdo. O que ele está pedindo é que os quadros dos presidentes da República tenha uma legenda ideológica para cada um deles. Isso é um absurdo. Tales Faria, colunista do UOL

O petista fez uma visita, no começo da tarde de ontem (9), à galeria dos ex-presidentes da República, situada no térreo do Palácio do Planalto, e fez críticas à forma como a exposição foi montada. Ele pediu alterações sobre as informações que constam e ironizou os quadros dos ex-presidentes Michel Temer (MDB) e Jair Bolsonaro (PL).

O espaço —depredado nos atos golpistas de 8 de Janeiro de 2023— expõe as fotos de todos os presidentes da República e tem informações como a data de nascimento de cada um —e de morte, daqueles que já faleceram.

[Nos quadros] Têm que ter só o nome do presidente e o período. Acabou. Não dá para, a cada mudança de regime, ser reescrita a história. Ali é a história sem opinião, sem ideologia. Isso que o Lula fez, falou, seria típico do Maduro. Isso seria um regime ditatorial. Ele defender isso é um absurdo, não faz sentido.

E cobrar, então, do subordinado... o subordinado ali fica numa situação de constrangimento total. Não pode dizer pra ele: 'olha, o senhor está errado. Isso aqui seria coisa de ditador'. E ainda mais dizer isso sendo publicamente chamado. Não pode. Essa mudança que ele está pedindo é um absurdo. Tales Faria, colunista do UOL

Tales: 'Brasil é obrigado a manter nível de convivência com a Venezuela'

No UOL News, Tales Faria também disse que o Brasil é obrigado a ter um certo nível de convivência com a Venezuela, assim como a Colômbia e o México.

O fato de você estar na fronteira te obriga a ter que manter algum nível de relacionamento, diferentemente do Chile, que está lá na ponta da América do Sul. E do Uruguai também, que está lá embaixo, na ponta da América do Sul.

O Brasil, a Colômbia e até o México, que está mais próximo da Venezuela, são obrigados a ter algum nível de convivência, mas, certamente, eu acho que está na hora de [o Brasil] deixar bem claro que não só não reconhece a eleição do Maduro, como o que está havendo lá é uma ditadura.

Tales Faria, colunista do UOL

Tales: PT se desarticulou no RJ

No UOL News, Tales Faria disse ainda que as atitudes de Washington Quaquá (PT), prefeito de Maricá (RJ) e vice-presidente nacional do partido, revelam como a sigla se desorganizou no Rio de Janeiro.

Quaquá divulgou nas redes sociais uma foto com a esposa e os filhos de Domingos Brazão, apontado pelas investigações como mandante do assassinato da vereadora carioca Marielle Franco, em 2018. Anielle Franco, ministra da Igualdade Racial, disse que acionará a Comissão de Ética dentro do PT contra o prefeito de Maricá.

O que ele está fazendo precisa de uma reação enérgica do partido. Não dá para o Quaquá continuar tendo essas posturas, que não são só polêmicas, mas contrárias ao pensamento humanista, ao governo e à hierarquia do partido que o elegeu. Está tudo errado.

Acredito que o PT precisa ter uma postura muito firme desta vez. Não sei se [haverá] uma expulsão, mas ele acabará saindo porque não há ambiente dentro do PT para o Quaquá.

O PT está com muito problema no Rio de Janeiro. Desde que a direção nacional entrou no estado e obrigou o PT local a desistir de candidatura própria lá, há muito tempo, a sigla se desarticulou no Rio e passou a se entregar a essas figuras muito estranhas, em desacordo com tudo que o partido vinha defendendo na sua história.

Tales Faria, colunista do UOL

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do UOL News: