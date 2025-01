Faber-Castell não tem campanha com quiz que libera prêmios; é golpe

A Faber-Castell não está distribuindo kit grátis de volta às aulas após o preenchimento de um "quiz solidário". As publicações são falsas e levam a sites não oficiais.

A marca está, de fato, com uma promoção para concorrer a 500 mochilas, mas é preciso gastar R$ 35 em produtos em um período específico.

O que diz o post

As publicações anunciam um "Kit Completo de Volta às Aulas" que é acessado após a realização de um quiz.

"Faber Castell Lança Quiz Solidário de 250 anos para ajudar os alunos Brasileiros! Responda e ganhe grátis o seu Kit Escolar também", diz uma publicação atribuída à página Choquei no X.

A cada resposta correta, o "desconto" aumenta. Porém, todas as perguntas dão a suposta resposta certa ao usuário, que facilmente avança para a página em que deve escolher o brinde (veja abaixo). Depois, a pessoa é redirecionada para uma página a fim de pagar o falso "frete".

10.jan.2025 - Página do golpe da Faber-Castell faz pessoas "resgatarem" suposto prêmio e depois as direciona para uma página de frete Imagem: Imagem: Reprodução

Porque é golpe

Faber-Castell não tem nenhuma promoção que ofereça kit completo de volta às aulas. Em nota enviada ao UOL Confere, a empresa afirmou que "não está realizando nenhuma campanha chamada 'Quiz Solidário de Ano Novo' que ofereça prêmios".

Posts levam a sites suspeitos. As publicações levam a sites com nomes parecidos com o da marca, mas com a grafia incorreta. Além disso, um deles está no ar há poucos dias e foi criado nos EUA, de acordo com o Detector de Site Confiável do Reclame Aqui.

Página da Choquei no X não fez menções à Faber-Castell. Uma busca avançada na rede social (aqui) mostra que um dos anúncios realizou uma montagem com o símbolo da página.

Faber-Castell está com campanha em andamento para concorrer a mochilas, mas é preciso gastar um valor mínimo. Segundo a marca, a única promoção vigente da Faber-Castell é chamada "Volta às Aulas com os Amigos da Floresta". "Nela, os consumidores que comprarem R$ 35,00 ou mais em produtos Faber-Castell, entre 6 de janeiro e 9 de fevereiro de 2025, podem cadastrar o cupom fiscal no site da promoção (https://www.promocaofabercastell.com.br/) e concorrer a 500 mochilas exclusivas", afirmou Flávia Giordano, diretora de marketing da Faber-Castell na América Latina.

Golpistas atuam de forma mais intensa neste período do ano por conta da volta às aulas, alerta a marca. A Faber-Castell observou que vem sendo alvo de Fake News em sites e publicações na internet com ofertas, promoções e notícias falsas oferecendo produtos com descontos ou de forma gratuita. "A Faber-Castell recomenda que diante de uma publicação suspeita o consumidor procure os canais oficiais da empresa para verificar a veracidade da informação. Por fim, a Faber-Castell repudia toda e qualquer veiculação de informações falsas que têm como objetivo confundir a população, e informa que está tomando as medidas cabíveis para remoção dos conteúdos golpistas", observou a empresa em nota ao UOL Confere.

