Avião cai em Ubatuba: veja vídeos do momento da explosão, queda e resgate

Imagens registradas na manhã desta quinta-feira (9) mostram o momento em que um avião de pequeno porte com quatro passageiros e um piloto sai da pista, explode e só para ao cair no mar na praia do Cruzeiro, em Ubatuba.

O que aconteceu

Uma câmera de segurança gravou o momento exato em que a aeronave saiu da pista em alta velocidade e explodiu. A aeronave tentava pousar. O voo partiu do Aeroporto Municipal de Mineiros, em Goiás (SWME), segundo a Rede VOA, concessionária responsável pelo aeroporto de Ubatuba.

O piloto morreu preso às ferragens e os quatro passageiros, dois adultos e duas crianças, foram resgatados vivos. Outras três pessoas que passavam pela calçada no momento do acidente foram resgatadas. Dos oito socorridos, cinco foram levados para a Santa Casa de Ubatuba - um deles está em estado grave.

Aeronave tinha capacidade para oito pessoas. O avião foi fabricado em 2008 pela Cessna Aircraft, segundo Registro Aeronáutico Brasileiro. Ele estava em nome de uma família de produtores rurais de Goiás. O UOL tenta contato com os donos do avião.

Chovia no momento do acidente. Ubatuba foi uma das cidades com maior quantidade de chuvas no estado nas últimas 24 horas, segundo a Defesa Civil de São Paulo. Segundo o município, 100 milímetros de precipitações foram registrados, com alagamentos.

Cenipa investiga o acidente. Em nota, a FAB informou que foi acionada e enviou investigadores ao local.

Vídeo mostra momento em que criança é resgatada de acidente em praia de SP

Imagens aéreas mostram avião destruído após queda na praia e explosão