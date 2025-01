Thiago Monteiro e João Fonseca se classificam a Aberto da Austrália

? Time Brasil (@timebrasil) January 9, 2025

Dupla de Bia Haddad na final do WTA de Adelaide

A quinta (9) também começou bem para Bia Haddad, que avançou à final de duplas do WTA 500 de Adelaide, torneio preparatório para o Aberto da Austrália. Em parceria com a alemã Laura Siegemund, a brasileira derrotou a dupla da cazaque Ana Danilina com a russa Irina Khromacheva, por 2 sets a 1 (6/2, 5/7 e 10/7).

Na final, Bia e Laura disputarão o título com a dupla da chinesa Hanyu Guo com a russa Alexandra Panova. O dia e a hora da partida ainda serão anunciados pela organização do evento