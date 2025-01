Prefeito de BH é intubado novamente após instabilidade respiratória

O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), voltou a ser intubado nesta quinta-feira (9) após instabilidade respiratória. Ele segue internado na UTI do hospital Mater Dei.

O que aconteceu

Traqueostomia percutânea está programada para amanhã, segundo boletim médico. O procedimento será realizado para "melhor cuidado respiratório" do prefeito.

Fuad está internado desde sexta-feira (3) por insuficiência respiratória aguda. Na segunda, ele foi extubado, ou seja, passou a respirar sem auxílio de aparelhos. Desde então, de acordo com a equipe médica, o prefeito apresentava quadro estável com evoluções até as informações divulgadas hoje.

O prefeito descobriu no ano passado um pequeno linfoma não Hodkin, um câncer que tem origem nas células do sistema linfático. Essa é a quarta internação de Fuad desde novembro, quando ficou cinco dias no hospital após dores nas pernas em decorrência do tratamento do câncer —em outubro, o prefeito afirmou que havia concluído o tratamento e finalizado as sessões de quimioterapia.

Fuad pediu licença do cargo no sábado e ficará afastado por 15 dias. Desde a primeira internação, ele tem sido pressionado para deixar o cargo. O vice-prefeito, Álvaro Damião (União), assumiu interinamente as funções.

O prefeito não participou presencial da posse e da diplomação. No dia 1º de janeiro, Fuad apareceu em videochamada de máscara ao lado da primeira-dama Mônica. Ele fez a leitura do juramento com dificuldades na fala.