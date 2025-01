ONU está 'profundamente preocupada' com 'detenções arbitrárias' de opositores na Venezuela

A ONU expressou sua "profunda preocupação" com a detenção arbitrária de opositores políticos do presidente Nicolás Maduro e, em particular, do defensor dos direitos humanos Carlos Correa, em uma mensagem publicada na rede social X.

"É hora de fazer esforços para acalmar as tensões e reduzir o risco de mais violência. O diálogo é essencial", escreveu Volker Türk, alto comissário da ONU para os Direitos Humanos, pouco antes da grande manifestação contra a posse do presidente, prevista para sexta-feira.

A líder da oposição venezuelana, Maria Corina Machado, prometeu sair da clandestinidade nesta quinta-feira para liderar a primeira grande manifestação da oposição em semanas.

Paralelamente, o governo também anunciou uma marcha em apoio ao presidente socialista, que deve tomar posse para um terceiro mandato na sexta-feira.

As autoridades mobilizaram forças de segurança maciças em todo o país, especialmente na capital, Caracas, e realizaram uma onda de prisões, incluindo a detenção do ex-candidato da oposição Enrique Marquez, acusado de fazer parte de um complô para derrubar o presidente Maduro.

Carlos Correa, diretor de uma conhecida organização de direitos humanos, também foi preso.

A oposição reivindica a vitória de seu candidato, Edmundo González Urrutia, nas eleições presidenciais de julho.

