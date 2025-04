Carrefour, JBS e outras empresas aderem a programa de pecuária sustentável do Pará

SÃO PAULO (Reuters) - O Carrefour Brasil e a processadora de carnes JBS anunciaram nesta sexta-feira que as duas empresas e outros dois frigoríficos aderiram a um programa de pecuária sustentável do Pará que promete combater o desmatamento ilegal no Estado.

As empresas, incluindo os frigoríficos Rio Maria e Mafrinorte, são as primeiras a aderirem ao programa estadual, que tem como meta a implementação até 2026 de rastreabilidade individual de todo o rebanho bovino paraense, do nascimento ao abate, afirmaram as companhias em comunicado à imprensa.

"As empresas se comprometem incentivar a produção de carne rastreada e livre de desmatamento ilegal", afirmou o Carrefour Brasil no comunicado. A iniciativa também promete desenvolver "esforços para informar aos consumidores sobre os diferenciais da carne rastreada, valorizando sua origem sustentável".

A rede de varejo afirmou que a comercialização de produtos no Pará com a certificação do programa ocorrerá a partir do segundo semestre, mas não deu detalhes.

O Carrefour citou que dados da última Pesquisa Pecuária Municipal (PPM) 2023, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que afirma que o Pará tem o segundo maior rebanho bovino do país, com cerca de 25 milhões de animais, que está sobre uma "parcela significativa da Amazônia Legal".

(Por Alberto Alerigi Jr.)