Minério de ferro se recupera em Dalian com estímulo chinês e aumento sazonal de estoques

Por Michele Pek

CINGAPURA (Reuters) - Os preços futuros do minério de ferro na bolsa de Dalian interromperam nesta quinta-feira uma série de quatro dias de perdas, ajudados pela mais recente medida de estímulo da China e pela aceleração das compras de minério pelas usinas siderúrgicas.

O contrato de maio do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 0,53%, a 754,50 iuanes (102,91 dólares) a tonelada.

O minério de ferro de referência para fevereiro na Bolsa de Cingapura fechou em alta de 0,78%, a 97,20 dólares a tonelada.

A China, maior consumidora mundial de minério, ampliou um esquema de troca de bens de consumo em um esforço para impulsionar a fraca demanda doméstica, de acordo com um documento divulgado na quarta-feira.

"Há... algumas boas notícias... O recente comunicado sugere que haverá foco maior no apoio ao consumo este ano", disseram os analistas do ING em nota.

Ainda assim, os metais industriais tiveram um início de ano tímido em meio a tensões geopolíticas, incerteza no rumo da recuperação econômica da China e aumento do protecionismo, disseram os analistas do ING em nota separada.

Dados oficiais divulgados nesta quinta-feira mostraram que a inflação ao consumidor da China desacelerou em dezembro, enquanto a deflação de fábrica se estendeu pelo segundo ano.

Enquanto isso, as usinas siderúrgicas chinesas aceleraram a compra de minério de ferro importado antes do feriado, com estoques atingindo o maior nível em dez meses, informou a consultoria chinesa Mysteel em seu site.

(Reportagem de Michele Pek)