Vai até na mala de mão: kit com 6 frascos para viagem está por R$ 40

Xampu, condicionador, máscara capilar, itens de skincare... São muitos produtos para levar na mala de viagem, mas pouco espaço sobrando. E uma das soluções é contar com um kit de frascos para cosméticos, que pode ser levado até na mala de mão.

Um dos modelos que faz sucesso na Shopee já conquistou 4,9 estrelas (do total de cinco) dos consumidores. Com seis potes, o conjunto está com 33% OFF em uma oferta que o Guia de Compras "garimpou". Mas será que vale mesmo a pena? Descubra a seguir.

O que o fabricante diz sobre esse kit?

São seis potes: um com capacidade de 100 ml, dois com 80 ml, um com 50 ml e o último com 15 ml;

Disponível nas cores cinza e branco -- preços variam;

Acompanha uma bolsa para guardar os frascos;

Para liberar o líquido, é só pressionar a tampa do pote -- similar às embalagens comuns de xampu e condicionador;

Fechamento em espiral para melhor vedação;

É possível virar os potes sem vazamentos.

O que diz quem o comprou?

Alguns vídeos gravados por quem comprou mostram que é possível apertar o pote para ajudar a liberar o líquido armazenado. São mais de 1.100 avaliações registradas; selecionamos algumas adiante.

Já preenchi quase todos. É uma ótima opção para viagem, pois não ocupa muito espaço e não vaza nadinha. Gostei bastante.

Tarciane Bispo

O produto chegou em perfeito estado e não veio com cheiro forte. São lindos. Pelo que já testei, não vaza o produto.

Ana Letícia

Muito bonito. Formato estiloso. Tamanho bom e bem diversificado. Vem com uma bolsinha e nomes para colocar na identificação do produto.

Larissa Mauler

É muito lindo, perfeito e muito resistente. Foi uma ótima compra. Recomendo muito. Chegou no prazo e muito bem embalado. Vai me ajudar muito na minha viagem.

Mayra Oliveira

Pontos de atenção

As principais reclamações são sobre o tamanho produto, que alegam ser menor do que o esperado. Por isso, é importante ter atenção com as medidas informadas pelo fabricante.

Produto de qualidade razoável. Material semelhante às embalagens de xampu e condicionador de supermercado, mas deve-se ter cuidado para não ressecar. O tamanho é pequeno.

Jessica Pereira



A qualidade do material é boa, mas é bem pequeno, não condiz com a foto. É bem pequeno mesmo. Não vai ser tão útil quanto pensei que fosse.

Layane Paschoal

Eu achei pelos comentários de outras pessoas que seria um tamanho maior, mas é bem pequeno. Cabe na palma da mão. Mesmo assim, eu gostei. O material é mais siliconado e não é plástico totalmente. A tampa parece que veda muito bem para não vazar produto.

Carolina

