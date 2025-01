'É algo chocante, nunca vi igual', diz brasileira sobre incêndios nos EUA

A jornalista Lígia Modena, moradora da cidade de Los Angeles, na Califórnia (EUA), disse estar assustada com a proporção dos incêndios que se alastram e têm provocado rastros de destruição na região. A declaração foi feita durante entrevista ao UOL News, do Canal UOL, nesta quinta-feira (9).

O ar está totalmente impraticável. A gente já não consegue nem ir à varanda e é o dia inteiro dentro de casa, com as janelas e portas fechadas e umidificador de ar. Pensamos até em colocar panela com água. Até os meus gatos estavam espirrando com toda essa poluição. Está uma situação bem complicada. Jornalista Lígia Modena

Segundo o jornal local Los Angeles Times, mais de 2 mil edificações já foram queimadas. Ordens de evacuação foram emitidas para pelo menos 130 mil pessoas. Três foram presas tentando furtar casas evacuadas. Um foco de incêndio em Hollywood restringiu o acesso a pontos turísticos do local. Áreas como a Calçada da Fama estão sob ordem de evacuação.

Pelo menos cinco pessoas morreram. As vítimas foram encontradas em edificações em Altadena, cidade próxima à Los Angeles. As causas da morte deles ainda não foram determinadas. O presidente americano, Joe Biden, declarou desastre de grande proporção.

Eu moro por aqui há cinco anos e meio. É bem comum incêndios acontecerem, principalmente nessa época do ano. É uma região muito seca. Los Angeles quase não chove (nessa época), mas como está acontecendo agora eu nunca vi. Eu estou muito preocupada.

Eu cheguei do Brasil ontem e, do avião, eu já vi algo chocante. Só via fumaça e fumaça. É algo chocante. Eu nunca vi nada igual. Jornalista Lígia Modena

Kotscho: 'Clima deve ser de guerra em posse de Maduro'

Após prisão e liberação de María Corina Machado, principal líder de oposição na Venezuela, o clima deve ser de guerra na posse para o terceiro mandato do ditador Nicolás Maduro, segundo avaliação feita pelo colunista Ricardo Kotscho no UOL News..

Olha, isso aí é só o começo... Amanhã se espera um clima de guerra na posse do Maduro, na nova posse do Maduro. Normalmente, a posse do presidente é uma festa democrática. Aí, na Venezuela, é exatamente o contrário. Ricardo Kotscho, colunista do UOL

A prisão de Corina Machado foi informada por uma fonte à agência de notícias AFP. Minutos antes, sua equipe política (Comando de Campanha Nacional de Machado e Edmundo González) já havia denunciado na rede social X (antigo Twitter) que ela "foi violentamente interceptada ao deixar a concentração". Após a publicação, a oposição disse que ela foi solta.

Mais cedo, Corina participou de uma manifestação contra Maduro após meses sem aparecer publicamente. Ela teria sido cercada e presa por agentes do regime ao retornar para o local onde permanecia refugiada.

A María Corina é uma mulher de muita coragem. Ela é a grande líder da oposição que lançou o Gonzalez porque ela foi proibida de disputar a última eleição. E a prisão dela é a gota d'água nessa ditadura feroz que o Maduro mantém na Venezuela. Ricardo Kotscho, colunista do UOL

