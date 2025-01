Ibovespa tem pregão morno com mercados fechados nos EUA

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa encerrou com leve alta, em pregão de oscilações modestas nesta quinta-feira em meio à ausência dos mercados acionários norte-americanos, enquanto as ações da companhia aérea Azul foram destaque positivo, na esteira de notícia sobre eventual fusão com a rival Gol.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 0,13%, a 119.780,56 pontos, tendo marcado 120.145,30 na máxima e 119.501,97 na mínima da sessão.

O volume financeiro somou 13,23 bilhões de reais, quase metade do volume médio diário nos primeiros dias de janeiro, de 20 bilhões de reais.

Os mercados acionários nos Estados Unidos estiveram fechados nesta sessão para o funeral do ex-presidente norte-americano Jimmy Carter, enquanto o mercado de títulos fechou mais cedo.

"O dia se mostrou, de fato, mais morno", disse a analista de renda variável Bruna Sene, da Rico, notando uma agenda econômica fraca que também contribuiu para o cenário de menor liquidez.

Os investidores aguardam na sexta-feira a divulgação do relatório de emprego do governo norte-americano, em busca de pistas sobre os próximos passos do Federal Reserve, além dos dados da inflação no Brasil, medida pelo IPCA.

Pesquisa da Reuters com economistas previu que o aumento dos preços ao consumidor no Brasil deve ter acelerado no final do ano (de 0,39% em novembro para 0,57% em dezembro), com a inflação acumulada terminando 2024 bem acima do teto da meta.

Na cena local, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quinta-feira que a pasta recomendou ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva veto a todos os pontos do projeto da dívida dos Estados que resultem em impacto no resultado primário das contas públicas, em entrevista a jornalistas.

Nos EUA, os destaques ficaram por conta das falas de autoridades do Fed, como a presidente do Fed de Boston, Susan Collins, que defendeu uma abordagem paciente e gradual para cortes nos juros, e Patrick Harker, presidente do Fed da Filadélfia, que disse ver incerteza econômica considerável, embora ainda espere cortes.

"Até a posse de Donald Trump, no dia 20, a expectativa é de um mercado devagar", disse em comentários o analista-chefe da Planner Investimentos, Mario Mariante.

O foco deve ficar dividido entre questões fiscais domésticas e as declarações do presidente eleito norte-americano.

"É importante notar que grandes bancos têm aumentado sua cautela em relação aos papéis brasileiros neste começo de ano, colocando a taxa de juros em elevação como uma das maiores preocupações, além do risco fiscal", acrescentou o analista.

DESTAQUES

- AZUL PN ganhou 0,95%, reduzindo o ímpeto após subir mais de 7% no início da sessão, ainda embalada por noticiário envolvendo a possibilidade de fusão com a rival Gol. Segundo reportagem do Valor Econômico publicada na véspera, a Azul deve assinar nas próximas semanas com a Abra, controladora da Gol, um memorando de entendimento para discutir uma eventual fusão dos negócios. GOL PN, que não está no Ibovespa, disparou 9,03%.

- VALE ON caiu 0,62%, sem conseguir se apoiar na recuperação dos futuros do minério de ferro na China, onde o contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) encerrou as negociações do dia com alta de 0,53%, a 754,50 iuans (102,91 dólares) a tonelada.

- PETROBRAS PN fechou com acréscimo de 0,44%, seguindo a alta do petróleo no exterior, onde o barril de Brent encerrou com alta de 1%, a 76,92 dólares.

- BTG PACTUAL UNIT subiu 2,44%, se destacando em dia misto para bancos no Ibovespa, enquanto BRADESCO PN caiu 0,7%, SANTANDER BRASIL UNIT fechou estável, ITAÚ UNIBANCO PN ganhou 0,26% e BANCO DO BRASIL ON avançou 0,46%.

- MINERVA ON avançou 5,79%, maior alta percentual do índice, embora ainda acumule queda de cerca de 5% neste começo de ano. No setor, JBS ON e MARFRIG ON subiram, respectivamente, 0,59% e 0,24%.

- GERDAU PN recuou 2,84% e USIMINAS PNA perdeu 1,84%, após analistas do Bradesco BBI rebaixarem recomendação dos papéis de "compra" para "neutra", citando cautela em relação ao setor de aço no Brasil. "Vemos tanto a Gerdau quanto a Usiminas sendo negociadas agora mais próximas de seu EV/Ebitda médio dos últimos 5 anos, o que parece justo, dado o impulso de ganhos mais fraco e a geração morna de fluxo de caixa livre", afirmaram.

- CVC BRASIL ON subiu 1,25%. Acionistas aprovaram mudança no estatuto social da empresa que obriga qualquer investidor ou grupo de investidores com participação maior que 25% a lançar uma oferta pública de aquisição de todas as ações remanescentes, conforme a ata da reunião divulgada na noite da véspera.

