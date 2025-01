Fundo da Angra Partners investe R$ 20 milhões na Promip

São Paulo, 9 - O fundo de growth equity da gestora Angra Partners acaba de realizar uma rodada de investimento de R$ 20 milhões na Promip, empresa de base tecnológica que reúne em seu portfólio produtos biológicos para a implementação de Programas de Manejo Integrado de Pragas, segundo informa a companhia em seu site. "A investida começa a se destacar como referência de inovação no mercado de biodefensivos agrícolas por causa do protagonismo de sua equipe técnica e do diferencial tecnológico do seu portfólio, em especial o Baculomip, biodefensivo produzido a partir de vírus para o controle de pragas", disse o fundo em comunicado.Com o investimento da Angra, "a empresa pretende ofertar ao mercado novos produtos apoiados nas tecnologias globais mais avançadas em bioinsumos. Além disso, os recursos serão utilizados para aumentar sua capacidade e eficiência produtiva, e expandir o alcance geográfico dos seus produtos para novas regiões do Brasil e outros países da América Latina".O diretor da Angra Partners, Murillo Vianna, disse na nota: "Temos, conhecidamente, uma atuação ativa em nossas investidas, apoiando a empresa com inteligência financeira, estratégica, de mercado e de negócios, implementando também uma governança positiva, permitindo que a empresa busque o crescimento esperado de forma saudável. Para a Promip não será diferente, além dos pontos elencados, e dada a natureza inovadora da empresa, estamos implementando um comitê de inovação com objetivo de manter ritmo e buscar oportunidades, tanto no ganho de eficiência da estrutura atual, como no desenvolvimento de novos produtos."O ano de 2025 promete ser um ano de alta atividade para a Angra Partners, considerando que este fundo de growth ainda está em período de investimento e com R$ 180 milhões para alocação. A Angra explicou que busca para esse fundo "realizar aportes primários entre R$ 10 milhões e R$ 40 milhões, em troca de participações minoritárias relevantes, em empresas com faturamento anual acima de R$ 15 milhões e que tragam soluções inovadoras e economicamente atrativas em setores nos quais o Brasil apresenta grandes problemas a serem resolvidos".