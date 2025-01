Dá para emagrecer e comer doce ao mesmo tempo?

Você não precisa deixar de comer o que gosta para emagrecer, basta regular o consumo daquilo que sabemos que não devemos exagerar (doces, frituras, pizza). Mas como saber nosso limite de açúcar?

A nutricionista Verônica Laino sugere uma medida bem simples: usando um aplicativo (existem vários online), conte as calorias de todo o açúcar que você consome ao longo dia e, depois, corte um pouco por vez.

Digamos que você consome 600 calorias por dia de doces ou açúcar adicionado (no café, por exemplo). Considerando que um adulto saudável deve ingerir algo em torno de 2.000 calorias por dia e que doces não são nutritivos e se transformam facilmente em gordura corporal, Laino recomenda reduzir o consumo desta forma:

Na primeira semana, diminua a ingestão de doces para 400 calorias ao dia.

Na segunda semana, para 200 calorias ao dia.

Depois, chegue à marca de 100 calorias a 150 calorias, no máximo, por dia, para poder manter o doce no cardápio (algo como um bombom por dia ou três biscoitos recheados ou três quadradinhos de chocolate).

"Perceba que o doce não é o vilão, mas sim o seu excesso. Fazendo essa redução é possível perder 2 kg por mês sem mudar mais nada da dieta", afirma a nutricionista.

Uma boa opção para o consumo de doces não atrapalhar tanto o emagrecimento é investir em receitas com ingredientes mais saudáveis e funcionais (que fazem bem ao organismo).

Dicas para controlar o consumo de açúcar

Se você é do time das formiguinhas e não consegue ficar um dia longe dos doces, estas dicas de Paola Machado, mestre e doutora em ciências da saúde, vão ajudar a controlar o consumo de açúcar:

Coma mais frutas inteiras (não só o suco). Além do dulçor natural, elas têm vitaminas, minerais e fibras, substâncias que minimizam o impacto do açúcar no organismo;

Adicione mais proteína em refeições e lanches, para ficar saciado e inibir o desejo por doces;

Leia atentamente os rótulos dos alimentos, familiarize-se com os vários nomes de açúcares (glicose, sacarose, frutose, xarope de milho, mel, maltodextrina) e escolha produtos que contenham a menor quantidade dessas substâncias;

Não tome bebidas adoçadas com açúcar, como refrigerantes e sucos —prefira a água;

Não tenha doces em casa e, quando a vontade de comer uma sobremesa for incontrolável, compre apenas uma pequena porção;

Evite consumir doces para compensar o estresse, a ansiedade e outras variações emocionais.

*Com informações de colunas de VivaBem publicadas em 15/03/2022 e 23/01/2023