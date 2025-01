Pimenta deixa governo e maqueteiro de campanha de 2022 assume Comunicação

Esta é a newsletter Pra Começar o Dia. Inscreva-se gratuitamente para receber no seu email de segunda a sexta. Conheça as demais newsletters do UOL. São dezenas de opções sobre os mais variados assuntos para a sua escolha.

O ministro Paulo Pimenta vai deixar a Secretaria de Comunicação Social do governo Lula e será substituído pelo publicitário Sidônio Palmeira. Pimenta saiu de férias ontem e deixou o cargo vago para dar início à transição. A troca foi decidida após reunião do ministro com o presidente Lula e, segundo analistas, já era esperada desde o início de dezembro, quando o presidente passou a criticar publicamente a comunicação do governo. Sidônio foi o responsável pela campanha eleitoral de 2022, ele já está em transição com sua equipe no Planalto desde a última segunda e deve tomar posse do cargo na próxima semana. Saiba mais.

Meta elimina checagem de fatos e ataca 'decisões secretas' de tribunais da América Latina. Em um vídeo publicado em suas redes sociais, o CEO da empresa que é dona do Facebook, Instagram, Threads e WhatsApp, Mark Zuckerberg, anunciou mudanças em suas práticas de moderação de conteúdo que devem encerrar o programa de checagem de fatos estabelecido em 2016 para conter a disseminação de desinformação. Sem citar o Brasil, o empresário disse que "países da América Latina têm tribunais secretos que podem ordenar que empresas removam conteúdos de forma silenciosa". Zuckerberg disse que o novo protocolo é semelhante às Notas da Comunidade adotadas no X (ex-Twitter) após a aquisição da plataforma por Elon Musk. E ele também tem se aproximado de Donald Trump, que toma posse como presidente dos EUA no dia 20. Entenda as mudanças.

Caixa aumenta juros para compra de imóveis. As taxas subiram de 1 a 2 pontos percentuais, dependendo da modalidade. O reajuste vale desde 2 de janeiro para os novos contratos. Os juros da linha de crédito corrigida pela TR subiram para TR mais 10,99% a 12% ao ano. Até o fim de 2024, as taxas estavam em TR mais 8,99% a 9,99%. A decisão foi tomada devido às crescentes altas da taxa de juros básicos da economia e também pela retirada de dinheiro da caderneta de poupança. As mudanças atingem os financiamentos ligados ao Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, destinados à classe média e concedidos com recursos da caderneta de poupança. As linhas de crédito do Minha Casa, Minha Vida não tiveram aumento.

Trump cogita uso de força na Groenlândia e no Canal do Panamá por 'segurança nacional'. O presidente eleito dos EUA disse ontem em entrevista coletiva que não descarta usar militares para rever a situação de regiões consideradas como "estratégicas", entre elas a Groenlândia e o Canal do Panamá. Trump disse que a obra que liga os oceanos Pacífico e Atlântico é vital para a "segurança econômica" dos EUA, assim como o território no Ártico. Trump disse ainda que pretende renomear o Golfo do México para que ele passe a se chamar Golfo dos EUA e voltou a prometer a implementação de tarifas sobre produtos mexicanos. Leia mais na coluna de Jamil Chade.

Número de casos de coqueluche dispara em 2024 e chega a maior patamar em nove anos. As notificações da doença no país aumentaram 2.702% em relação a 2023, com 5.998 casos confirmados, contra apenas 214 no ano anterior. Conhecida como tosse comprida, a coqueluche é uma infecção respiratória causada por uma bactéria, sua transmissão se dá por meio de gotículas eliminadas na tosse, fala ou espirro. Especialistas dizem que um dos principais fatores para o reaparecimento da doença é a perda gradual da imunidade conferida pela vacina, cujo efeito protetor diminui com o tempo. A vacina disponibilizada pelo SUS oferece proteção por um período de 12 a 20 anos. Saiba mais.