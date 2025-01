Blinken diz que tentativa de Trump de assumir controle da Groenlândia não é boa ideia

PARIS (Reuters) - O atual secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, criticou nesta quarta-feira o interesse do presidente eleito Donald Trump em assumir o controle da Groenlândia, dizendo que "obviamente não é uma boa" ideia e que isso não acontecerá.

Trump reiterou, na terça-feira, seu interesse em assumir o controle da Groenlândia, um território autônomo da Dinamarca, e se recusou a descartar a possibilidade de usar a força para assumir o controle da vasta ilha do Ártico. Ele disse que os EUA precisam da Groenlândia por motivos de segurança nacional.

"Acho que uma das propostas básicas que trouxemos para o nosso trabalho nos últimos quatro anos é que somos mais fortes, mais eficazes e obtemos melhores resultados quando trabalhamos em estreita colaboração com nossos aliados, sem dizer ou fazer coisas que possam aliená-los", disse Blinken aos repórteres em uma coletiva de imprensa em Paris com o ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Noël Barrot.

"A ideia expressa sobre a Groenlândia obviamente não é boa, mas talvez mais importante, é obviamente uma ideia que não vai acontecer, então provavelmente não deveríamos perder muito tempo falando sobre isso."

O ministro das Relações Exteriores da Dinamarca disse nesta quarta-feira que a Groenlândia poderia se tornar independente se seus residentes quisessem, mas é improvável que se torne um Estado dos EUA.

Trump, que assume o cargo em 20 de janeiro, sinalizou que seguirá uma política externa sem se prender a sutilezas diplomáticas, também se recusando a descartar ações militares ou econômicas como parte de seu desejo declarado de fazer com que os EUA retomem o controle do Canal do Panamá e de lançar a ideia de transformar o Canadá em um Estado dos Estados Unidos.

Em 2019, Trump adiou uma visita programada à Dinamarca depois que a primeira-ministra Mette Frederiksen rejeitou sua ideia de os EUA comprarem a Groenlândia, que foi uma colônia dinamarquesa até 1953 e agora é um território semisoberano sob o domínio dinamarquês.

A Groenlândia, que faz parte da Otan por ser membro da Dinamarca, tem importância estratégica para os militares dos EUA e para seu sistema de alerta antecipado de mísseis balísticos, já que a rota mais curta da Europa para a América do Norte passa pela ilha ártica.

O primeiro-ministro da Groenlândia, Múte Egede, declarou que a ilha não está à venda e, em seu discurso de Ano Novo, intensificou o pedido de independência.

(Reportagem de Makini Brice, Simon Lewis, Humeyra Pamuk e Daphne Psaledakis; reportagem adicional de Andrea Shalal e Katharine Jackson)