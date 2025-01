Apostas de cortes em 25 pb e 50 pb nos juros pelo Fed em 2025 crescem e manutenção recua

As apostas de cortes em 25 pontos-base (pb) e 50 pb nos juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) em 2025 cresceram, enquanto para a manutenção nas taxas teve um leve recuo, após a divulgação do relatório ADP de geração de empregos no setor privado nos Estados Unidos e da divulgação do número de pedidos de auxílio-desemprego, que vieram abaixo da expectativa, mostra a ferramenta de monitoramento do CME Group.

Pouco antes do fechamento des texto, a plataforma mostrava que a chance de o Fed manter a taxa básica no nível atual (entre 4,25% e 4,50%) até dezembro estava em 15,7%, comparado com 18,8% antes dos indicadores. A hipótese de haver um corte de apenas 25 pontos-base seguia majoritária, a 34,6%, enquanto a aposta para redução de 50 pb aumentava a 30,8%, ante 28,9%.

Em relação à reunião deste mês, o risco de uma manutenção da taxa básica se manteve a 95,2%.