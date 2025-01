Wall Street fecha em baixa com aumento de temor sobre inflação

Por Johann M Cherian e Sukriti Gupta e Carolina Mandl

(Reuters) - As ações fecharam em queda nesta terça-feira nos Estados Unidos, depois que um conjunto de dados econômicos positivos levantou preocupações de que uma recuperação da inflação pode desacelerar o ritmo de corte de juros pelo Federal Reserve.

As ações devolveram os ganhos iniciais depois que um relatório do Departamento do Trabalho dos EUA mostrou que as vagas de emprego aumentaram inesperadamente em novembro, enquanto outros dados mostraram que a atividade do setor de serviços acelerou em dezembro, com uma medida que acompanha os preços de insumos subindo ao maior nível em quase dois anos.

"Os mercados estão começando a reconhecer que achavam que estávamos perto do fim da luta contra a inflação, mas agora ela será mais alta por mais tempo", disse Joe Mazzola, chefe de negociação e estrategista de derivativos da Charles Schwab.

Os sinais de resiliência contínua na economia fizeram recuar as expectativas sobre quando o banco central norte-americano poderá realizar sua primeira redução da taxa de juros este ano. Operadores agora consideram mais provável que o próximo corte ocorra em junho e que o Fed mantenha a taxa básica inalterada até o final de 2025, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME.

O Dow Jones caiu 0,42%, para 42.528,36 pontos. O S&P 500 perdeu 1,11%, para 5.909,03 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq recuou 1,89%, para 19.489,68 pontos.

A alta dos rendimentos dos Treasuries pressionaram as ações do setor de tecnologia, que caíram 2,39%. As ações da Nvidia, líder em inteligência artificial, cederam 6,22%.

A maioria dos 11 setores do S&P 500 recuou, exceto os de saúde e de energia.

O foco principal da semana são os principais dados de emprego fora do setor agrícola, juntamente com a ata da reunião de dezembro do Fed.